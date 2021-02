Senat USA rozpoczął proces o impeachment Trumpa

Senat USA rozpoczął we wtorek proces o impeachment byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Proces jest historyczny, ponieważ Trump jest pierwszą osobą, która dwukrotnie została poddana tej procedurze. Były prezydent jest oskarżony o podżeganie swoich zwolenników do szturmu na Kapitol w celu unieważnienia wyborów.

Trump został w zeszłym miesiącu postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów za rolę, jaką odegrał 6 stycznia br. w marszu jego zwolenników na Kapitol. Trump wygłosił tego dnia ogniste przemówienie do tłumu swoich zwolenników w Waszyngtonie, powtarzając opinię, że ​​jego porażka w wyborach prezydenckich 3 listopada była wynikiem oszustwa wyborczego i zachęcał zwolenników do „walki jak diabli”. Wezwał też do pomaszerowania pod Kongres i „pokojowego” oprotestowania zatwierdzania przez parlamentarzystów wyboru Joe Bidena na jego następcę. Po tej mowie „trumpiści” wtargnęli do budynku parlamentu. Doszło do zamieszek, w trakcie których lub w wyniku których zmarło 5 osób.

Trump jest pierwszym prezydentem, któremu wytoczono proces impeachmentu po opuszczeniu urzędu i pierwszym, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia. Pierwszy raz oskarżono go w grudniu 2019 roku o nadużycie władzy i obstrukcję Kongresu, w związku z aferą dotyczącą zarzutu wykorzystywania przez Trumpa swojej pozycji i władzy do wywierania nacisku na władze Ukrainy ws. wszczęcia śledztwa przeciwko synowi Joe Bidena, co miało zaszkodzić jego przyszłemu rywalowi w wyborach. W lutym 2020 roku Senat stosunkiem głosów 52 do 48 nie wyraził zgody na usunięcie prezydenta z urzędu.

Jak podaje AP, Kapitol od czasu wydarzeń z 6 stycznia pozostaje ogrodzony drutem kolczastym i jest pilnie strzeżony przez Gwardię Narodową.

Na początku obrad Senatu przewodniczący posiedzenia, demokratyczny senator Patrick Leahy, powiedział, że „Senat zbiera się jako sąd impeachmentu”.

W modlitwie otwierającej, kapelan Senatu Barry Black poprosił Boga o „kontrolę nad tym procesem” i „zlitowanie się nad naszą ukochaną ziemią”.

Proces rozpoczyna się od debaty i głosowania nad tym, czy ściganie Trumpa po opuszczeniu Białego Domu jest konstytucyjne. Wcześniej senatorowie głosowali nad rezolucją określającą harmonogram rozpraw na najbliższy dzień.

Obrońcy Trumpa zamierzają argumentować, że tylko urzędujący prezydent może zostać poddany procesowi o impeachment. Jednak większość ekspertów prawnych twierdzi, że proces po odejściu z urzędu jest zgodny z konstytucją. Prawnicy Trumpa zapowiedzieli też, że planują przedstawić zbiór nagrań przedstawiających polityków Partii Demokratycznej wygłaszających ogniste przemówienia. Trump, który przebywa w swojej posiadłości na Florydzie, odmówił składania zeznań podczas procesu.

Do usunięcia prezydenta USA z urzędu konieczne jest uzyskanie w Senacie większości dwóch trzecich głosów.

