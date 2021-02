Łotwa zabroniła emisji rosyjskiego kanału telewizyjnego

Łotewski regulator zabronił emisji na terytorium Łotwy rosyjskiego państwowego programu telewizyjnego „Rossjija RTR” przez najbliższy rok.

Jak podał portal Delfi, łotewska Narodowa Rada Mediów Elektronicznych (NEPLP) podjęła w poniedziałek decyzję o zakazie nadawania „Russia RTR” na Łotwie przez rok. Powodem decyzji były cztery audycje, które zdaniem regulatora rozniecały nienawiść i zawierały nawoływania do wojny.

Według Delfi pierwsze naruszenie łotewskich przepisów zabraniających dyskryminacji i nawoływania do wojny stwierdzono w programie „60 minut” z 10 lipca 2020 roku. Podczas dyskusji jej uczestnicy oraz prowadząca Olga Skabajewa nazywali Ukrainę „państwem terrorystycznym” a jej byłego prezydenta Petra Poroszenkę – „terrorystą”. Oceniając ogólną narrację, eksperci NEPLP doszli do wniosku, że program przejawiał pogardliwy stosunek do narodu ukraińskiego.

Drugie naruszenie dotyczyło również programu „60 minut”, tym razem z 17 września 2020 roku. W programie stwierdzono m.in. że kraje bałtyckie, a także północna część Polski, mogłyby „wrócić” do Rosji. „Moglibyśmy ubiegać się o te terytoria, Narwa powinna zostać przyłączona do Rosji, ponieważ są tam tylko rosyjscy mieszkańcy, łotewskie miasto Jēkabpils jest miastem rosyjskim” – zabrzmiało w programie. Pojawiła się tam też opinia, że sąsiednie „tchórzliwe” kraje należy nastraszyć rosyjskimi wojskami, by nabrały szacunku do Rosji.

Trzecia audycja, która nie spodobała się NEPLP to „60 minut” z 21 października 2020 roku, prowadzona przez Jewgienija Popowa i Olgę Skabajewą. W programie padły m.in słowa, że Swietłanę Tichanowską należy sprowadzić do Mińska i „powiesić w centrum miasta”. Według NEPLP obrażało to nie tylko Tichanowską, ale część Białorusinów, która identyfikuje się z opozycją.

Ostatnie naruszenie przepisów stwierdzono w audycji „Niedzielny wieczór z Władimirem Sołowjowem” z 6 grudnia 2020 roku. Jeden z uczestników dyskusji wzywał w niej do „małej zwycięskiej wojny”, a gdy prowadzący zapytał, o co chodzi, odpowiedziano mu, że chodzi o najazd na kraje, które wcześniej były częścią ZSRR, pod pretekstem łamania tam praw rosyjskojęzycznych. Ponadto Sołowjow nazywał Ukraińców „nazistowskimi szumowinami”.

To nie pierwszy raz, kiedy NEPLP ograniczyła retransmisję „Rossija RTR” na Łotwie. W styczniu 2019 roku kanał ten został zakazany na trzy miesiące.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Łotwa zakazała transmisji kanałów telewizyjnych rosyjskiej grupy „RT”

Kresy.pl / delfi.lv