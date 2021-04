Podczas akcji pod kolonią karną, gdzie przebywa Nawalny, zatrzymano 9 jego zwolenników [+VIDEO]

Rosyjskie MSW poinformowało we wtorek o zatrzymaniu 9 osób w pobliżu kolonii karnej w Pokrowie w obwodzie włodzimierskim, gdzie karę odbywa opozycjonista Aleksiej Nawalny.

Jak podano w komunikacie regionalnych struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ludzie ci „naruszyli porządek publiczny” i zostali zabrani na policję w celu przeprowadzenia z nimi dalszych czynności. Według policji około 45 osób zebrało się we wtorek w Pokrowie w pobliżu kolonii karnej IK-2, z czego około 30 osób było przedstawicielami mediów i blogerami.

Byli to zwolennicy Nawalnego, którzy zagrozili, że od wtorku będą protestować pod kolonią karną, jeśli władze w dalszym ciągu będą odmawiać Nawalnemu spotkania z wybranym przez siebie lekarzem i jeśli nie otrzyma on odpowiedniego leczenia. Władze kolonii oświadczyły, że stan zdrowia opozycjonisty jest zadowalający i że otrzymał on wszelką niezbędną opiekę medyczną.

Jedną z zatrzymanych jest Anastasija Wasiliewa, sojuszniczka Nawalnego, szefowa związku zawodowego „Alians Lekarzy”, uznawanego przez władze za „zagranicznego agenta”. Wasiliewa powiedziała, że nie przybyła do kolonii, by protestować, lecz dlatego, że jest umówiona na spotkanie z wyższym funkcjonariuszem więziennym i chce, aby wpuszczono ją do Nawalnego w celu sprawdzenia jego stan zdrowia. Wasiliewej jednak nie wpuszczono. Według agencji Reutera policja zatrzymała ją wraz z innymi osobami, w tym z dwoma reporterami CNN.

Задержание главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой @DrAnastasy, ведущего канала «Штаб» Дмитрия Низовцева @zimbru_khv и экс-координаторки штаба Навального в Кемерове pic.twitter.com/iLwge2YYdV — Вот Так (@vottak_tv) April 6, 2021

Aleksiej Nawalny oświadczył w poniedziałek, że ma gorączkę i silny kaszel oraz że trzech więźniów na jego oddziale zostało hospitalizowanych z powodu gruźlicy. Powiedział jednak, że planuje kontynuować strajk głodowy. Ponadto jego współpracownicy twierdzą, że cierpi on na ból pleców i częściowo stracił czucie w nogach. Władze kolonii karnej przekonują, że jego stan zdrowia jest „stabilny i zadowalający”. Prokremlowska gazeta Izwiestia zacytowała później państwową służbę więzienną, która informowała, że Nawalny został przewieziony do izby chorych i przebadany na koronawirusa. Kreml odmówił komentarza na temat stanu zdrowia Nawalnego, ale oświadczył, że otrzyma on opiekę medyczną jak każdy inny więzień, jeśli będzie chory.

