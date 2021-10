Świat (Kresowy Przegląd Tygodnia #44)

Węgry podpisały z Rosją długoterminową umowę na dostawy gazu ziemnego, co nie spodobało się Ukrainie – w piątek rano Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Węgier przez jej terytorium; wybory do Bundestagu wygrało SPD, drugie miejsce zajęło CDU/CSU z najgorszym wynikiem w historii – jednak w obliczu licznych nieprawidłowości wyborczych w Berlinie niewykluczone jest powtórzenie głosowania; Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy o budżecie obronnym USA wraz z poprawkami, które umożliwiają nałożenie sankcji na podmioty zaangażowane w budowę i certyfikację Nord Stream 2; rosyjscy komuniści protestowali w Moskwie przeciwko fałszerstwom wyborczym; Ludowy Bank Chin zabronił wszelkich transakcji kryptowalutowych; protesty przeciwko certyfikatom sanitarnym i obowiązkowym szczepieniom trwają we Francji już 11 tygodni; francuski sąd skazał byłego prezydenta Nicolasa Sarkozego na rok pozbawienia wolności; Mali zwróciło się do prywatnej rosyjskiej firmy wojskowej (Grupy Wagnera) o pomoc w walce z rebeliantami; w niedzielę mieszkańcy Berlina wypowiedzieli się w referendum za uspołecznieniem 240 tysięcy mieszkań, które należą do wielkich koncernów; w 2020 roku liczba morderstw popełnionych w USA wzrosła o prawie 30 procent, a brutalnych przestępstw o 5,6 proc.; Komunistyczna Partia Austrii wygrała wybory samorządowe w Grazu; Izrael miał wezwać UE i USA do nieuznawania obywateli Izraela za zaszczepionych jeśli nie otrzymali oni trzeciej dawki szczepionki 6 miesięcy po otrzymaniu drugiej dawki; w Melbourne doszło do masowych protestów pracowników branży budowlanej, którzy żądają zniesienia restrykcyjnych obostrzeń i nakazu szczepień; w Wielkiej Brytanii brakuje kierowców cystern przez co przed stacjami benzynowymi ustawiają się długie kolejki; ceny węgla na rynkach europejskich wzrosły do najwyższego poziomu od 2008 roku; Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że Iran nie spełnia niektórych warunków zawartej dwa tygodnie temu umowy; prezydent Palestyny Mahmoud Abbas dał Izraelowi rok na wycofanie się z okupowanego terytorium i zagroził wycofaniem uznania Izraela, jeśli tego nie zrobi.

Świat

W poniedziałek Węgry podpisały z Rosją długoterminową umowę na dostawy gazu ziemnego. Peter Szijjártó oświadczył, że porozumienie opiewa na 10 plus 5 lat. Oznacza to, że po 10 latach będzie możliwe zmniejszenie zakupionej ilości gazu, która wynosi 4,5 mld m sześc. rocznie. Gazprom ma dostarczyć Węgrom wspomnianą ilość surowca dwoma szlakami: 3,5 mld m sześc. z południa, przez Serbię, a pozostałe 1 mld – przez Austrię. W wydanym w poniedziałek oświadczeniu ukraińskie MSZ nazwało umowę gazową między Węgrami a Rosją decyzją „wyłącznie polityczną, gospodarczo nieuzasadnioną, podjętą na korzyść Kremla i ze szkodą dla narodowych interesów Ukrainy i stosunków ukraińsko-węgierskich”. Strona ukraińska zapowiedziała wystąpienie do Komisji Europejskiej o ocenę zgodności nowej węgiersko-rosyjskiej umowy gazowej z europejskim prawodawstwem energetycznym – zapowiedziało ukraińskie MSZ. We wtorek ministerstwo spraw zagranicznych Węgier wezwało ambasadora Ukrainy. Szef węgierskiego MSZ podkreślił, że Budapeszt postrzega zapowiedź zwrócenia się do KE jako chęć naruszenia suwerenności Węgier. W związku z wejściem w życie nowej, węgiersko-rosyjskiej umowy gazowej, w piątek rano Gazprom wstrzymał przesył gazu na Węgry przez terytorium Ukrainy.

Dmytro Kułeba oświadczył, że Ukraina chce przyjaźni i współpracy z Węgrami, ale w sytuacjach, gdy ktoś uderza w ich interesy, są gotowi do dyplomatycznego „uderzenia odwetowego”. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi rządu Węgier ws. dalszego blokowania Ukrainie akcesji do NATO. Wcześniej premier Węgier Viktor Orban odniósł się do ukraińskich zastrzeżeń wobec węgiersko-rosyjskiej umowy gazowej, zgodnie z którą dostawy gazu będą omijać Ukrainę. Powiedział, że Węgry są suwerennym krajem i sprowadzają energię i gaz, skąd chcą i od kogo chcą „i nikt nie ma prawa się w to wtrącać”.

Wybory do niemieckiego Bundestagu wygrało SPD, zdobywając 25,7 proc. głosów. Drugie miejsce zajęło CDU/CSU z wynikiem 24,1 proc. – dla ugrupowania kanclerz Angeli Merkel to najgorszy wynik w historii. Wparlamencie trzecią siłę stanowić będą Zieloni z poparcie 14,8 proc., co jest najlepszym wynikiem tej partii w historii. Liberałowie z FDP również poprawili swoją pozycję w porównaniu do poprzednich wyborów – zdobyli oni 11,5 proc. Populistyczna AfD straciła pozycję trzeciej siły w parlamencie uzyskując 10,3 proc. głosów. Na Lewicę zagłosowało 4,9 proc. Wyborców. Kandydatem na kanclerza ze strony SPD jest Olaf Scholz, który pełnił dotychczas funkcję ministra finansów. Ze strony CDU/CSU jest to Armin Laschet, premier Nadrenii-Północnej Westfalii.

Przez chaos panujący podczas niedzielnych wyborów w Belinie może zajść konieczność ich powtórzenia. Do tej pory doliczono się już ponad 13 tys. nieważnych głosów, a wyborom na terenie stolicy Niemiec towarzyszyły „liczne wpadki”, jak pisze „Berliner Zeitung”.

Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy o budżecie obronnym USA wraz z poprawkami, które umożliwiają nałożenie sankcji na podmioty zaangażowane w budowę i certyfikację Nord Stream 2. Kongresmeni chcą w ten sposób odwrócić decyzję prezydenta Bidena o uchyleniu sankcji i opóźnić uruchomienie gazociągu.

Rosyjscy komuniści i postronni Rosjanie, zgromadzili się w sobotę na centralnym placu Moskwy, by zaprotestować przeciwko masowym oszustwom wyborczym. Policja zatrzymała wielu aktywistów. Przeciwnicy prezydenta Władimira Putina oskarżyli władze o oszustwo po tym, jak wyniki pokazały, że rządząca partia Jedna Rosja zdobyła zdecydowaną większość w parlamencie podczas wyborów ustawodawczych.

W piątek Ludowy Bank Chin zabronił wszelkich transakcji kryptowalutowych. Zagraniczne giełdy świadczące usługi kryptowalutowe do Chin będą uznawane za nielegalne.

Protesty przeciwko certyfikatom sanitarnym i obowiązkowym szczepieniom trwają we Francji już 11 tygodni. W ostatni weekend na ulice wyszło ogółem 60-80 tysięcy osób.

Przewodnicząca francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen obiecała, że jeśli w przyszłym roku wygra wybory prezydenckie, rozpisze referendum dotyczące drastycznego ograniczenia imigracji.

Francuski sąd skazał w czwartek byłego prezydenta Nicolasa Sarkozego na rok pozbawienia wolności. Sąd uznał go winnym nielegalnego finansowania kampanii za masowe przekroczenie wydatków w 2012 roku.

Mali zwróciło się do prywatnej rosyjskiej firmy wojskowej (Grupy Wagnera) o pomoc w walce z rebeliantami, powiedział w sobotę rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w ONZ.

W niedzielę mieszkańcy Berlina wypowiedzieli się w referendum za uspołecznieniem 240 tysięcy mieszkań, które należą do wielkich koncernów. Takie rozwiązanie poparło 56,4 procent głosujących. Wynik referendum nie jest wiążący. Berliński Senat nie ma obowiązku opracowania ustawy dotyczącej wspomnianej kwestii. Niektórzy prawnicy wskazują, że ustawa tego typu mogłaby okazać się niekonstytucyjna. Nawet w przypadku wejścia w życie takich regulacji, firmy mieszkaniowe mogłyby zaskarżać konkretne decyzje o wywłaszczeniach przed sądem. Koncerny mogłyby żądać też rekompensat od władz miejskich.

W 2020 roku liczba morderstw popełnionych w USA wzrosła o prawie 30 procent, a brutalnych przestępstw o 5,6 proc., w porównaniu z 2019 rokiem – wynika z raportu FBI.

Komunistyczna Partia Austrii osiągnęła swój największy sukces od ponad sześćdziesięciu lat, wygrywający wybory samorządowe w Grazu. Sukces komunistów nie jest przypadkiem czy jednorazową fanaberią wyborców. Nowa burmistrz Elke Kahr zasiadała ostatnio w zarządzie miasta i była odpowiedzialna za kwestie związane z ruchem drogowym. Sama KPÖ w wyborach z 2012 i 2017 roku zajmowała zaś drugie miejsce za ÖVP. Ogółem komuniści są reprezentowani w radzie miejskiej Grazu od zakończenia II wojny światowej, choć dopiero pod koniec ubiegłego wieku udało im się pierwszy raz zdobyć więcej niż dwa mandaty radnych. Zwycięstwo w drugim największym mieście Austrii nie oznacza jednak, że skrajna lewica przestanie być jedynie politycznym planktonem na szczeblu federalnym. KPÖ powstała w 1918 roku i jest tym samym uważana za jedną z najstarszych partii komunistycznych na świecie. Nigdy nie cieszyła się jednak w Austrii szczególnym poparciem, zwłaszcza na szczeblu federalnym. Jej działacze dostali się pierwszy raz do krajowego parlamentu po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku, a zasiadali w nim przez następnych czternaście lat. Od tamtego czasu austriackim komunistom rzadko kiedy udaje się zdobyć w skali kraju przynajmniej jeden procent wszystkich oddanych głosów.

Rosyjski Komitet Śledczy wszczął wobec Aleksieja Nawalnego i jego współpracowników nowe sprawy karne dotyczące utworzenia i kierowania organizacją „ekstremistyczną”.

Szwajcarzy poparli umożliwienie zawierania „małżeństw” cywilnych parom jednopłciowym. Propozycja uzyskała większość głosów we wszystkich szwajcarskich kantonach.

Izrael miał wezwać UE i USA do nieuznawania obywateli Izraela za zaszczepionych jeśli nie otrzymali oni trzeciej dawki szczepionki 6 miesięcy po otrzymaniu drugiej dawki – donosi „Times of Israel”.

W Melbourne doszło do masowych protestów pracowników branży budowlanej, którzy żądają zniesienia restrykcyjnych obostrzeń i nakazu szczepień. Przybrały one formę zamieszek – wielu mundurowych zostało rannych, a kilkuset demonstrantów zatrzymano. „Miasto wygląda jak strefa wojny” – komentowali internauci.

Jonson Clarke-Harris, zawodnik Peterborough United klubu piłkarskiego występującego w angielskiej drugiej lidze „Championship” został zawieszony przez angielski Związek Piłki Nożnej za posty w mediach społecznościowych sprzed prawie 10 lat . Komentarze odnosiły się do orientacji seksualnej, a Clarke-Harris będzie teraz zmuszony do udziału w programie edukacyjnym.

Przed stacjami benzynowymi w Wielkiej Brytanii tworzyły się w sobotę długie kolejki. Jedna z sieci zaczęła racjonować sprzedaż benzyny z powodu braku kierowców cystern dostarczających paliwo. W związku z tą sytuacją rząd rozważa ułatwienia wizowe dla pracowników branży transportowej.

Jak podaje agencja Bloomberg, ceny węgla na rynkach europejskich wzrosły do najwyższego poziomu od 2008 roku, ze względu na bardzo wysokie zapotrzebowanie od elektrowni oraz niskie poziomy zapasów tego surowca. Ma to miejsce w kontekście wzrostu cen gazu.

W niedzielę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że Iran nie spełnia niektórych warunków zawartej dwa tygodnie temu umowy, ponieważ nie pozwala inspektorom z MAEA konserwować kamer monitorujących w jednym z zakładów, w którym wytwarzane są części do wirówek wzbogacających uran. Przedstawiciele irańskiej dyplomacji deklarowali w ubiegłym tygodniu, że Teheran chce w ciągu najbliższych tygodni wznowić rozmowy w kwestii powrotu do umowy nuklearnej ze światowymi mocarstwami z 2015 roku. Premier Izraela Naftali Bennett powiedział w poniedziałek, że Iran przekroczył „wszystkie czerwone linie” w swoim programie nuklearnym. Zadeklarował, że Izrael nie pozwoli Teheranowi na zakup broni jądrowej.

Prezydent Palestyny Mahmoud Abbas dał Izraelowi rok na wycofanie się z okupowanego terytorium i zagroził wycofaniem uznania Izraela, jeśli tego nie zrobi.

Na skutek trwającej od dwóch lat epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych i Europie oczekiwana długość życia – liczona rok do roku – jest aktualnie na najniższym poziomie od niemal stu lat – pokazuje raport Centrum Nauk Demograficznych Leverhulme przy Uniwersytecie Oksfordzkim. Spadki przypisano zgonom spowodowanym przez Covid-19.

