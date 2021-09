Angielski Związek Piłki Nożnej zawiesił zawodnika za wpisy sprzed prawie 10 lat

Jonson Clarke-Harris, zawodnik Peterborough United klubu piłkarskiego występującego w angielskiej drugiej lidze „Championship” został zawieszony przez angielski Związek Piłki Nożnej za posty w mediach społecznościowych sprzed prawie 10 lat – poinformował w piątek SkySports.

Jak poinformował w piątek portal SkySports, napastnik Peterborough, Jonson Clarke-Harris, został zawieszony na cztery mecze i ukarany grzywną w wysokości 5300 funtów przez Związek Piłki Nożnej (FA) za posty w mediach społecznościowych sprzed prawie 10 lat.

27-latek został oskarżony przez FA w sierpniu w związku z sześcioma zarzutami naruszenia Reguły FA E3.1 i E3.2 w związku z postami opublikowanymi między 27 października 2012 r. a 6 marca 2013 r.

Komentarze odnosiły się do orientacji seksualnej, a Clarke-Harris będzie teraz zmuszony do udziału w programie edukacyjnym. Rzecznik FA powiedział: „Jonson Clarke-Harris z Peterborough United FC został zawieszony na cztery mecze, ukarany grzywną w wysokości 5300 funtów i jest zobowiązany do ukończenia programu edukacyjnego po przyznaniu się do sześciu naruszeń zasady FA E3 w odniesieniu do komentarzy w mediach społecznościowych wysłana w okresie od 27 października 2012 r. do 6 marca 2013 r.

„Komentarze były obraźliwe, uwłaczające, niewłaściwe i zdyskredytowały grę, wbrew regule FA E3.1″. Komentarze stanowią również „poważne naruszenie”, które jest zdefiniowane w FA Rule E3.2, ponieważ zawierały odniesienie do orientacji seksualnej. Niezależna Komisja Regulacyjna została następnie zwołana i nałożyła powyższą sankcję podczas przesłuchania w formie papierowej. Ich pisemne uzasadnienie zostanie opublikowane w odpowiednim czasie”.

Zobacz też: Anglicy oskarżyli Kamila Glika o rasizm [+VIDEO]

W wyniku jego zakazu, Clarke-Harris – który strzelił 31 goli w lidze i pomógł awansować Peterborough w zeszłym sezonie – opuści swoje mecze do 16 października z Coventry, Bournemouth, Bristol City i Middlesbrough.

Napastnik, który do tej pory strzelił dwa gole w mistrzostwach w tym sezonie, pomógł zespołowi odnieść dwa zwycięstwa w pierwszych ośmiu meczach sezonu ligowego.

Zobacz też: The Guardian podczas meczu Polska – Anglia: „Nie wiem, czy celowo wyszukują najbardziej aryjsko wyglądających młodych”

Kresy.pl/SkySports