Facebook blokuje konto IPN. Resort kultury: Trzeba reagować, interweniować, i to często przynosi skutki

Trzeba reagować, interweniować, i to często przynosi skutki – oświadczył we wtorek wiceminister kultury Jarosław Sellin, zapytany o blokadę anglojęzycznego konta IPN na Facebooku. Podkreślił, że „żeby się przebijać z prawdą historyczną, trzeba budować instytucje trwale działające”.

Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że anglojęzyczne konto IPN na Facebooku zostało zablokowane 6 lutego. Jako powód podano post z 15 maja 2020 r. dot. niemieckich planów germanizacji polskich dzieci w czasie II wojny światowej – informuje PAP. Wiceminister kultury został zapytany w Polskim Radiu 24 o to, co można zrobić, aby konta tego typu nie były blokowane. „Trzeba oczywiście reagować, interweniować, i to często przynosi skutki” – odpowiedział.

Przypomniał, że Facebook niedawno zablokował zagraniczną promocję filmu o niemieckim obozie dla dzieci w Łodzi. „Też blokada, a po interwencji jednak odblokowanie. Nie wiadomo czy to zła wola, czy też po prostu ignorancja i głupota jakaś algorytmiczna u tych wielkich potentatów cyfrowych, które z automatu wycinają jakieś informacje, bo im się jakieś hasło nie podoba. Może hasło germanizacja jest na cenzurowanym? Nie wiem. Ale trzeba interweniować i to przynosi często skutki” – zaznaczył.

📢 KOMUNIKAT IPN❗ Facebook po raz kolejny zablokował posty IPN dotyczące niemieckich zbrodni❗ 6 II 2021 r. FB zablokował angielskojęzyczne konto @ipngovpl_eng. Powodem był post o niemieckich planach germanizacji polskich dzieci. Dowiedz się więcej👇https://t.co/qpJRcjDzHh pic.twitter.com/1zBKxmCqJD — Instytut Pamięci Narodowej (@ipngovpl) February 8, 2021

Mówił, że „żeby się z tą prawdą historyczną przebijać, to trzeba budować instytucje, i to robimy”. „Instytucje trwale działające, nie od akcji do akcji, tylko na co dzień, takie jak właśnie nasze instytuty świeżo powołane czy też muzea dedykowane różnym fragmentom polskiej historii. Pracując dzień w dzień one przyniosą efekty, prędzej czy później, przyniosą efekty” – dodał.

Wyraził opinię, że „im więcej tego typu instytucji będziemy mieli, tym lepiej nam się będzie przebijać z naszą prawdą”.

Post IPN został opublikowany w 80. rocznicę powstania (datowanego na 15 maja 1940) materiału „Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdenvölker im Osten” („Kilka myśli o traktowaniu obcoplemieńców na Wschodzie”) Heinricha Himmlera, który był wstępną instrukcją akcji germanizacyjnej.

IPN określa ten dokument jako „instrukcję porywacza”, zainspirowaną teoriami Walthera Darrégo, ministra Rzeszy ds. żywności i rolnictwa, którego ideologia rasowa „Blut und Boden” („Krew i gleba”) położyła podwaliny pod program denacjonalizacji.

Dyskusja na temat wolności słowa w sieci oraz odpowiedzialności kierownictw i moderatorów platform cyfrowych wybuchła po tym gdy ich właściciele zdecydowali się zawiesić konta prezydenta USA Donalda Trumpa. Szefowie Twittera, Facebooka czy Instagrama uznali wówczas, że Trump używa portali społecznościowych w celu inspirowania przemocy politycznej.

W pierwszej połowie stycznia Apple i Amazon zawiesiły aplikację Parler w swoich sklepach i usługach hostingowych, twierdząc, że serwis społecznościowy popularny wśród wielu prawicowych użytkowników internetu nie podjął odpowiednich środków, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się postów nawołujących do przemocy.

Także nasz portal doświadczył przejawów cenzury ze strony cyfrowych gigantów.

Przypomnijmy, że w lipcu 2019 roku administratorzy naszej strony na Facebooku otrzymali oficjalne ostrzeżenie o możliwym „cofnięciu publikacji” (czytaj: usunięciu) naszej strony w tym serwisie. Powodem było słynne zdjęcie przedstawiające żołnierzy Wermachtu wyłamujących polski graniczny szlaban we wrześniu 1939 roku. Zdaniem Facebooka zdjęcie to łamało „standardy społeczności”. Jakby tego było mało, chodziło o wpis zamieszczony przez nas 4,5 roku wcześniej.

pap / wnp.pl / Kresy.pl