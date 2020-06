Korporacje bojkotują Facebooka żądając od niego większej cenzury

Mark Zuckerberg zbiedniał w piątek o 7,2 mld dolarów – o tyle zmniejszyła się wartość posiadanego przez niego kontrolnego pakietu akcji Facebooka. Jest to efekt bojkotu Facebooka przez najważniejszych reklamodawców domagających się od amerykańskiej platformy ostrzejszej walki z „mową nienawiści”.

Jak podawały Wirtualne Media, 17 czerwca sześć amerykańskich organizacji „broniących praw człowieka” zawiązało koalicję #StopHateForProfit, w ramach której wezwano reklamodawców do zawieszenia w lipcu działań marketingowych na Facebooku. Zdaniem organizacji tworzących koalicję Facebook zbyt biernie podchodzi do postów mających podżegać do nienawiści oraz do dezinformacji. Akcja ma związek z protestami, które wybuchły po śmierci George’a Floyda a jako przykład nienawistnych postów wskazano m.in. głośny wpis Donalda Trumpa o treści „gdy rozpoczyna się plądrowanie, zaczyna się strzelanie”. Post został przez Twittera oznaczony jako niebezpieczny, natomiast Facebook na wpis Trumpa nie zareagował.

W kampanię zaangażowała się m.in. żydowska Liga Antydefamacyjna. Organizacje, które wezwały do bojkotu Facebooka, liczą, że pod ekonomiczną presją platforma zacznie bardziej zdecydowanie walczyć z „nienawistnymi” treściami.

Jako pierwsze do bojkotu Facebooka przyłączyły się odzieżowe marki North Face i Patagonia. Później dołączyły do nich inne firmy, m.in. Unilever, jeden z największych reklamodawców na świecie, który ogłosił, że przestanie wykupywać reklamy na Facebooku co najmniej do końca roku. Na 30 dni publikację reklam na tej platformie ogłosiła też Coca Cola.

Obecnie reklamodawców bojkotujących Facebooka jest już ponad 90 – oprócz wspomnianych są to m.in. Verizon, Hershey, Starbucks, Honda i Pepsi.

Mark Zuckerberg zapowiedział w piątek, że Facebook podejmie szereg działań zgodnych z oczekiwaniami bojkotujących. Firma będzie mogła zakazać reklamy przedstawiające jako zagrożenie ludzi o określonym kolorze skóry lub statusie imigracyjnym. Zuckerberg zapewnił też, ze posty zachęcające do przemocy, także te, których autorami są politycy, będą usuwane. Posty „problematyczne”, ale nie mieszczące się w podanych kategoriach, będą specjalnie oznaczane.

Kresy.pl / Wirtualne Media / Business Insider / TVN24