Australia: protesty robotników przeciwko obostrzeniom i przymusowym szczepieniom. Doszło do zamieszek

W czasie środowych starć zatrzymano 215 osób. W czwartek władze wezwały na pomoc wojsko i wysłały setki silnie uzbrojonych policjantów na ulice. Mimo to nie udało się zapobiec zamieszkom i za udział w nich zatrzymano ponad 90 osób.

„Po raz kolejny zachęcamy każdego, kto myśli o przybyciu do miasta bez zgodnego z prawem celu, aby został w domu i zastosował się do zaleceń dyrektora ds. zdrowia” – powiedział rzecznik policji stanu Wiktoria. „Policja będzie nadal zapewniać bardzo widoczną obecność w całym mieście w nadchodzących dniach” – dodał.

Did the Australian politicians expect this to end any other way? Welcome to the dystopian nightmare we now call reality… #melbourne #protest #TradieProtest pic.twitter.com/gzaUjaiGnO

MELBOURNE – THE WORKERS REVOLUTION.

Day 3.

Thousands of workers have gathered for a sit-in at the Shrine of Remembrance. They are calling for people to be respectful and peaceful of this place. They are sitting on the steps singing the National Anthem and chanting for freedom. pic.twitter.com/6MfuqthssU

— Bethany Cherisse (@BethanyCherisse) September 22, 2021