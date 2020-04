Politico: Pentagon bada ryzyko użycia koronawirusa jako broni biologicznej

Według portalu Politico amerykańskie służby specjalne badają możliwość użycia koronawirusa przeciwko celom w USA.

Pentagon i amerykański wywiad coraz bardziej intensywnie badają możliwość wykorzystania koronawirusa SARS-CoV-2 jako broni biologicznej przez wrogów USA – twierdzi portal Politico powołując się na trzy osoby zorientowane w tej sprawie.

Nie oznacza to, że amerykańskie służby podejrzewają, że koronawirus powstał jako broń biologiczna. Pochodzenie wirusa wciąż jest badane, ale przecieki mówią, że obecnie nie ma twardych dowodów na to, że został on stworzony w chińskim laboratorium.

Jednak rzecznik Pentagonu ppłk Mike Andrews potwierdził, że program obrony chemicznej i biologicznej departamentu obrony (Chemical and Biological Defense Program, CBDP) wspiera amerykańskie agencje ochrony zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa. Obejmuje to ponad 150 milionów dolarów z CBDP na diagnostykę, szczepionki, środki terapeutyczne i zdolności modelowania.

Jak pisze Politico, nie jest jasne, czy amerykański wywiad uzyskał jakieś dane wywiadowcze wskazujące na podwyższone zagrożenie wykorzystania koronawirusa jako broń biologiczną. Jednak byli pracownicy Pentagonu, z którymi rozmawiał portal, mówili, że takie skoordynowane działania zazwyczaj są wdrażane dla każdego potencjalnego czynnika zagrożenia.

Jako przykład niebezpieczeństwa wiążącego się z koronawirusem w artykule wskazano wybuch epidemii na lotniskowcu USS Theodore Roosevelt, który doprowadził do wysadzenia na ląd 90 proc. jego załogi.

Według jednego z rozmówców Politico wrogie państwo z zaawansowanym programem broni biologicznej może laboratoryjnie ulepszyć cechy koronawirusa. Grupy nie mające takich możliwości mogą wykorzystać ten patogen w naturalnej postaci. Co istotne, do jego rozprzestrzeniania wystarczą takie narzędzia jak butelka z rozpylaczem. Inny były urzędnik zaznaczył jednak, że potencjalny wróg może nie chcieć manipulować przy koronawirusie, ponieważ to pozostawiłoby swoisty „podpis”.

W artykule wskazano, że koronawirus jest bardzo łatwo dostępną bronią z punktu widzenia bioterroryzmu. Przypomniano, że w ubiegłym miesiącu FBI ostrzegało policję, że członkowie radykalnych grup zachęcają się nawzajem do zarażania innych osób koronawirusem, jeśli sami zostaną zarażeni.

Kresy.pl / Politico