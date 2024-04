RMF FM: Komenda Główna Policji rozważa zatrudnianie osób niebędących obywatelami Polski

Jak poinformowała w czwartek stacja RMF FM, Komenda Główna Policji analizuje możliwość zatrudniania w polskiej policji osób, które nie są polskimi obywatelami.

Stacja przytacza wyjaśnienia KGP: “chodzi z jednej strony o działania, mające pomóc w pokonaniu zapaści kadrowej, w której znalazła się ta największa służba mundurowa w Polsce, ale nie tylko”. Mieliby także

pomów w “rozpoznaniu uwarunkowań kulturowych migrantów”.

“Komenda Główna przewiduje, że w związku z wojną w Ukrainie zmieni się struktura świata przestępczego w Polsce. Jak się dowiedział nasz dziennikarz, w kręgu zainteresowania polskiej policji są przede wszystkim obywatele Ukrainy, Białorusi czy Gruzji, ale chodzi także o obywateli innych państw” – informuje RMF FM.

Przypomnijmy, że wstatnie dwa lata to ogromny wzrost nowo powstałych ukraińskich firm na terenie naszego kraju. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w tym czasie zarejestrowano ponad 44,5 tysiąca ukraińskich przedsiębiorstw. W samym 2023 roku powstało 28,6 tysiąca jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli 80% więcej niż w roku poprzednim. Niemal co dziesiąta (9,4%) firma utworzona w 2023 roku należała do Ukraińców. Blisko 3/4 (72%) aktywnych firm prowadzonych przez cudzoziemców w Polsce należy do Ukraińców.

Obecnie 38% wszystkich ukraińskich firm w Polsce prowadzą kobiety. W roku 2022 odsetek ten był jeszcze wyższy, wynosząc 41%, natomiast w 2023 spadł do 37%. To wciąż jednak więcej niż udział polskich kobiet w zakładaniu firm, który wynosi 34%.

Bezpośrednio po wybuchu wojny, w marcu 2022 roku, aż 110 firm założyły ukraińskie kobiety, a już w następnym miesiącu liczba ta wzrosła do 345. Najwięcej nowych przedsiębiorstw (1100) zostało utworzonych przez kobiety z Ukrainy w lipcu 2023 roku.

Przedsiębiorstwa ukraińskie w Polsce działają głównie w branżach budowlanej (24%), informacji i komunikacji (18%), oraz pozostałej działalności usługowej (14%). Różnice w strukturze branżowej są widoczne między firmami prowadzonymi przez mężczyzn i kobiety.

Mężczyźni najczęściej zakładają firmy budowlane (36%), związane z informacją i komunikacją (%), oraz transportem, logistyką i przetwórstwem przemysłowym (po 10%). Natomiast kobiety z Ukrainy częściej prowadzą biznes w dziedzinie usług (32%), informacji i komunikacji (12%), handlu oraz usług administrowania i wspierania (po 10%).

Założenie własnej firmy w Polsce staje się atrakcyjną alternatywą dla pracy na etacie dla przybyszów z Ukrainy. Według danych z końca stycznia 2024 roku, prawie 756 tysięcy Ukraińców było zgłoszonych do ubezpieczenia, z czego około 731 tysięcy pracowało na etacie, na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej. Posiadanie własnej działalności daje możliwość większych zarobków, a także pracy zgodnej z kwalifikacjami i umiejętnościami.

Wielu Ukraińców w polskich firmach zajmuje się prostszymi pracami, które często wiążą się z niższymi wynagrodzeniami. Duża część firm otwieranych w Polsce to kontynuacja działalności prowadzonej już przed wojną na Ukrainie. Niektóre pomysły na nowe firmy powstały właśnie podczas pobytu w Polsce, odpowiadając na potrzeby zarówno polskich, jak i ukraińskich konsumentów.

