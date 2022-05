Podlasie: Ukraińcy zatrzymani po pościgu. Przewozili nielegalnych imigrantów

Policjanci z Hajnówki wspólnie ze swoimi kolegami ze Śląska zatrzymali w niedzielę po pościgu trzech Ukraińców zajmujących się przemytem ludzi. W busie przewozili oni dziewięciu nielegalnych imigrantów z Syrii, Egiptu, Jemenu i Omanu.

Jak podała w poniedziałek podlaska policja, w niedzielę około godziny 4 na punkcie blokadowym przy wjeździe do Białowieży od strony ulicy Zastawa, mundurowi ze śląskiej drogówki wydali polecenie do zatrzymania się kierowcy busa marki Volkswagen. Kierowca pojazdu najpierw zwolnił, po czym gwałtownie przyspieszył. Policjanci natychmiast ruszyli za nim i rozpoczęli pościg.

Uciekający kierowca wjechał do Białowieży, po czym uciekał w kierunku Hajnówki. Mężczyzna nie reagował na sygnały do zatrzymania się. Ostatecznie volkswagena zatrzymali wspólnie w rejonie Mostu Warszawskiego w Hajnówce policjanci ze śląskiej drogówki oraz hajnowskiej służby patrolowej.

Kierującym pojazdem okazał się 20-letni obywatel Ukrainy. W samochodzie było również dwóch innych Ukraińców w wieku 24 i 25 lat, a także 9 cudzoziemców, którzy z Polsce przebywali nielegalnie. Byli to obywatele Syrii, Egiptu, Jemenu i Omanu.

Wszyscy trzej Ukraińcy usłyszeli zarzuty pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy. Grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności.

To nie jedyne zarzuty, jakie grożą Ukraińcom. 20-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto przy 25-latku znaleziono ponad 3 gramy narkotyków – była to marihuana i amfetamina. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

W samochodzie Ukraińców znaleziono także rewolwer. Policja nie podała, czy poniosą oni w związku z tym jakieś konsekwencje.

Przypomnijmy, że według danych Straży Granicznej z grudnia 2021 roku obcokrajowcy stanowili prawie 90 proc. osób zatrzymanych od początku roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Największą wśród nich grupę stanowili Ukraińcy.

Kresy.pl / hajnowka.policja.gov.pl