Już prawie 600 marynarzy USS Theodore Roosevelt zarażonych koronawirusem

W niedzielę liczba marynarzy amerykańskiego lotniskowca USS Theodore Roosevelt zarażonych koronawirusem wzrosła do 585. u

W niedzielę 12 kwietnia amerykańska marynarka wojenna ujawniła, że już u 585 marynarzy lotniskowca znajdującego się w bazie na Guam testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny. 3967 z około 4800 członków załogi USS Theodore Roosevelt zostało wysadzonych na brzeg. Przechodzą oni 14-dniową kwarantannę w okolicznych hotelach i innych dostępnych obiektach.

Co najmniej jeden z chorych marynarzy został hospitalizowany.

Część załogi, która pozostała na statku, ma za zadanie strzec go i utrzymywać pracę dwóch reaktorów jądrowych.

W sobotę agencja AFP podawała, że 92 proc. załogi lotniskowca zostało przetestowanych na obecność koronawirusa.

Jak pisaliśmy, w ubiegłym tygodniu do dymisji podał się cywilny zwierzchnik marynarki wojennej USA w Pentagonie Thomas Modly. Kilka dni wcześniej dyscyplinarnie zwolnił on dowódcę lotniskowca Bretta E. Croziera. Powodem zwolnienia było wysłanie przez Croziera „dramatycznego” listu do przełożonych, w którym domagał się intensywniejszych działań w związku z ogniskiem koronawirusa na jego statku. Później Modly poleciał na Guam i wygłosił do załogi okrętu mowę, w której ostro skrytykował zwolnionego kapitana. Upomniał też załogę, by przestała narzekać i okazywać poparcie dla zwolnionego dowódcy. Modly twierdził, że marynarze tracą z oczu swój obowiązek obrony interesów USA. Jego wystąpienie wywołało tak duży skandal, że po powrocie do Waszyngtonu musiał podać się do dymisji.

