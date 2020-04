Amerykańska Marynarka Wojenna zwalnia kapitana statku na którym wykryto ognisko koronawirusa

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych zwolniła kapitana okrętu Theodore Roosevelt – informuje w piątek Agencja Prasowa Reuters.

Jak podaje w piątek AP Reuters, kapitan USS Theodore Roosevelt został zwolniony dyscyplinarnie po tym jak wyciekł jego list do przełożonych, w którym domagał się zwiększenia działań w związku z ogniskiem koronawirusa na jego statku.

Usunięcie kapitana Croziera zostało podane do wiadomości przez Sekretarza Marynarki USA Thomasa Modly. Urzędnik poinformował, że oficer wykazał się niewystarczającą oceną sytuacji i lekkomyślnie rozdystrybuował swój list.

Jak już informowaliśmy, o sytuacji Marynarka Wojenna USA poinformowała w środę. Wcześniej dowódca okrętu, kpt Brett Crozier, wystosował „dramatyczny” apel do dowództwa, gdyż u kilkudziesięciu członków załogi USS Theodore Roosevelt wykryto koronawirusa.

Obecnie, lotniskowiec znajduje się w bazie USA na wyspie Guam. Cała załoga liczy prawie 5 tys. osób, z czego blisko 3 tys. ma zostać ewakuowanych na ląd i rozlokowanych we wszystkich dostępnych miejscach, w tym w pokojach hotelowych, żeby umożliwić przeprowadzenie kwarantanny. Na okręcie ma pozostać tylko „załoga szkieletowa”, czyli niezbędna do bieżącej obsługi jednostki.

Obecny Sekretarz Marynarki Wojennej USA, Thomas Modly wyraźnie zaznaczył, że nie można zabrać z okrętu całej załogi i tak się nie stanie. Jak poinformował, na ląd zeszło do tamtej pory już około tysiąca ludzi, a docelowo ma to być co najmniej 2,7 tys. Ani Modly, ani głównodowodzący operacji morskich, admirał Michael Gilday nie powiedzieli, jak długo lotniskowiec będzie znajdował się w takim stanie, przy czym media spekulują, że może to potrwać co najmniej kilka tygodni.

Dowódca amerykańskiej Floty Pacyfiku, admirał John Aquilino powiedział, że US Navy chce zabrać na ląd tak dużo marynarzy, jak tylko będzie to możliwe, pozostawiając na pokładzie tylko załogę szkieletową, która zajęłaby się m.in. monitorowaniem reaktorów nuklearnych. Przyznał, że tempo raczej nie będzie takie, jak oczekuje dowódcza okrętu, a marynarze będą zmieniać się co dwa tygodnie.

