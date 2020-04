AP: Zwierzchnik marynarki wojennej USA złożył dymisję. W tle koronawirus

Jak nieoficjalnie dowiedziała się agencja Associated Press, do dymisji podał się cywilny zwierzchnik marynarki wojennej USA w Pentagonie Thomas Modly. Kilka dni temu dyscyplinarnie zwolnił on dowódcę lotniskowca USS Theodore Roosevelt, na którym wykryto koronawirusa.

We wtorek agencja Associated Press podała, powołując się na dwóch urzędników chcących zachować anonimowość, że do dymisji podał się p.o. Sekretarza Marynarki Wojennej USA Thomas Modly – cywilny zwierzchnik amerykańskiej marynarki wojennej. Dymisja miała być złożona na ręce szefa Pentagonu Marka Espera. Modly miał też poinformować o swojej rezygnacji współpracowników.

Modly wywołał w ubiegłym tygodniu kontrowersję dyscyplinarnie zwalniając dowódcę USS Theodore Roosevelt kapitana Bretta E. Croziera. Powodem zwolnienia było wysłanie przez Croziera „dramatycznego” listu do przełożonych, w którym domagał się intensywniejszych działań w związku z ogniskiem koronawirusa na jego statku. Zdaniem Modly’ego oficer wykazał się niewystarczającą oceną sytuacji i lekkomyślnie rozdystrybuował swój list.

Sekretarz Marynarki Wojennej USA dolał oliwy do ognia w niedzielę lecąc do Guam, gdzie stacjonuje obecnie USS Theodore Roosevelt i wygłaszając do załogi okrętu mowę, w której ostro skrytykował zwolnionego kapitana nazywając go „zbyt naiwnym lub zbyt głupim”, aby dowodzić lotniskowcem. Upomniał też załogę, by przestała narzekać i okazywać poparcie dla zwolnionego dowódcy. Modly twierdził, że marynarze tracą z oczu swój obowiązek obrony interesów USA.

Wystąpienie Modly’ego wywołało oburzenie, m.in. wśród Demokratów. Kongreswoman Elaine Luria, weteranka marynarki wojennej, wezwała w poniedziałek do dymisji urzędnika. We wtorek zażądała tego też przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

W poniedziałek Donald Trump przyznał, że wystąpienie Modly’ego było „szorstkie”. Ocenił przy tym, że kpt. Crozier popełnił błąd, wysyłając notatkę do kilku osób, ale nie chce go „niszczyć za zły dzień”. Modly został zmuszony do wystosowania przeprosin, w których wycofał się ze swoich słów o kpt. Crozierze.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Aktualnie koronawirusa wykryto u 173 marynarzy USS Theodore Roosevelt. Około 2 tys. opuściło okręt w celu wykonania u nich testów. Jak pisaliśmy, wybuch epidemii na lotniskowcu jest dla Stanów Zjednoczonych trudny ze względów wizerunkowych. Obecność lotniskowa w rejonie Azji i Pacyfiku jest kluczowa dla tego, co Pentagon określa mianem fundamentalnego odwrotu od walki z bojówkarzami i ekstremistami na Bliskim Wschodzie i powrotu do „wielkiej rywalizacji mocarstw”. Oznacza to przede wszystkim większą koncentrację na Chinach.

Kresy.pl / AP