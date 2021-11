Sąd w USA uniewinnił nastolatka, który zastrzelił dwóch chuliganów z BLM [+VIDEO]

18-letni Kyle Rittenhouse został uniewinniony od wszystkich zarzutów w procesie wywołującym w USA skrajne emocje.

Jak podaje agencja Associated Press, ława przysięgłych w amerykańskim mieście Kenosha (Wisconsin) uniewinniła w piątek Kyle’a Rittenhouse’a od wszystkich zarzutów. Był on oskarżony o podwójne zabójstwo, próbę zabójstwa oraz lekkomyślne narażenie na niebezpieczeństwo po tym, jak w sierpniu 2020 roku w Kenoshy zabił strzałami z karabinka automatycznego dwóch atakujących go mężczyzn, a trzeciego ranił. Postrzelone przez niego osoby były uczestnikami zamieszek wywołanych przez ruch Black Lives Matter. Rittenhouse’owi za zarzucane czyny groziło nawet dożywocie.

Podczas ogłaszania wyroku Rittenhouse zaczął się dusić, upadł na podłogę, a później wpadł w ramiona jednego ze swoich obrońców.

Ten proces przywraca wiarę w wymiar sprawiedliwości. Również wyjątkowa postawa sędziwego, który dbał o zrozumiały przebieg procesu, zasługuje na szczególne podkreślenie. Ale teraz może zacząć się chaos. https://t.co/glkIqBr4r5 — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) November 19, 2021

Zamieszki w Kenoshy wybuchły po tym, jak policjanci postrzelili tam czarnoskórego Jacoba Blacka. Mężczyzna, który był poszukiwany, podczas zatrzymania nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy. Postrzelono go, gdy sięgał do samochodu, co wzbudziło obawę, że chwyta po broń. Później w mieście doszło do konfliktu członków ruchu BLM ze zwolennikami Donalda Trumpa ochraniającymi prywatne mienie przed chuliganami. W jego trakcie 17-letni wówczas Rittenhouse, który był zwolennikiem Trumpa, zastrzelił dwóch atakujących go uczestników zamieszek, a jednego ranił.

Nastolatek został oskarżony o morderstwo z premedytacją i spędził prawie 3 miesiące w areszcie (później wypuszczono go za kaucją). Prokuratorzy przedstawiali Rittenhouse’a jako „żołnierza-samozwańca”, który szukał kłopotów i był odpowiedzialny za stworzenie niebezpiecznej sytuacji, przede wszystkim poprzez celowanie z karabinu w demonstrantów. Rittenhouse nie przyznawał się do winy, twierdząc, że tylko bronił się.

Facebook uznał wydarzenia w Kenoshy za „masowe morderstwo” i usunął konto Rittenhouse’a ze swojego serwisu oraz z Instagrama. Ponadto Facebook, Twitter i GoFundMe usuwały wszystkie treści wspierające nastolatka, w tym zbiórki pieniędzy na jego obronę, powołując się na zasady zakazujące pochwalania lub wspierania masowych strzelanin lub gloryfikacji przemocy.

Dzisiejszy wyrok potępił Mandela Barnes, czarnoskóry wicegubernator stanu Wisconsin z ramienia Demokratów. Z kolei prawicowi politycy z zadowoleniem przyjęli werdykt i potępili ściganie Rittenhouse’a.

„Wszyscy z nas, którzy wiedzieli, co faktycznie wydarzyło się w Kenoshy w zeszłym roku, zakładali, że będzie taki werdykt” – napisał na Twitterze były republikański gubernator Wisconsin Scott Walker. „Na szczęście ława przysięgłych pomyślała tak samo” – dodawał.

Kresy.pl / apnews.com