MSZ Ukrainy: Otrzymaliśmy dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa od USA

Ukraina otrzymała od USA zobowiązania dotyczące dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa w zakresie współpracy obronnej – poinformował w sobotę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Minister spraw zagranicznych Ukrainy spotkał się w sobotę w Warszawie ze swoim odpowiednikiem Antonym Blinkenem.

Otrzymaliśmy od USA dodatkowe obietnice dotyczące dalszego rozwoju naszej współpracy obronnej – oświadczył Kuleba, cytowany przez PAP. Szef MSZ Ukrainy i ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow rozmawiali w sobotę w Warszawie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Ukraińscy ministrowie spotkali się także z prezydentem USA Joe Bidenem, który odbywał wizytę w Warszawie.

„Zobowiązaliśmy się do kontynuowania wsparcia w celu zaspokojenia ukraińskich potrzeb humanitarnych, bezpieczeństwa i ekonomicznych, w momencie, gdy zaczyna się drugi miesiąc inwazji prezydenta Putina na pełną skalę” – napisał na Twitterze po spotkaniu sekretarz stanu USA Antony Blinken.

.@SecDef and I met with Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba and Defense Minister @oleksiireznikov today. We pledged continued support to meet Ukraine’s humanitarian, security & economic needs as President Putin’s full-scale invasion enters its second month. #UnitedWithUkraine

