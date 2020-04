Gubernatorzy kluczowych stanów USA chcą „rozmrażać” gospodarkę

Gubernatorzy stanów leżących na wybrzeżach USA mówią o znoszeniu ograniczeń związanych z pandemią kornawirusem, choć decyzję w tej sprawie zastrzega dla siebie prezydent Trump.

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo powiedział, że utworzył zespół wraz z gubernatorami innych stanów wschodniej części USA – New Jersey, Connecticut, Delaware, Pennsylwania i Rhode Island by wspólnie z nimi koordynować dalsze działania zarządzania kryzysem epidemiologicznym. Jak podaje agencja informacyjna Reutera Cuomo chce uzgodnić z gubernatorami wymienionych stanów jednoczesne uchylanie ograniczeń mających za zadanie zapobiegać szerzeniu się koronawirusa, w tym uchylenie generalnego zakazu wychodzenia z domów i „odmrażanie” kolejnych sektorów gospodarki. Stan Nowy Jork jest epicentrum epidemii SARS COVID-19 w USA (ponad 195 tys. przypadków), zaś New Jersey jest drugi pod względem liczby zakażeń (ponad 64 tys.).

„Nikt nie był w tym dotychczas, nikt nie ma wszystkich odpowiedzi” – powiedział Cuomo – „Dbamy o zdrowie publiczne i gospodarkę. Co ma pierwszeństwo? Jedno i drugie ma pierwszeństwo”. O przyłączeniu się do koordynacji działań wobec pandemii poinformował potem także Charlie Baker – gubernator stanu Massachusetts, też położonego na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

W ślady wschodnich stanów chcą pójść również regiony z zachodniego wybrzeża. Podobne porozumienie o wspólnym ustalaniu harmonogramu uchylania ograniczeń związanych z pandemią zawarli już gubernatorzy Kalifornii, Oregonu i stanu Waszyngton.

Wszyscy gubernatorzy deklarują, że decyzje o „rozmrażaniu” kolejnych sektorów działalności gospodarczej i instytucji będą opierać na rekomendacjach naukowców. Reuters zaznacza, że w poniedziałek z powodu choroby wywołanej przez nowego koronawirusa zmarło w USA około 1500 osób. Tymczasem w zeszłym tygodniu liczba ta sięgała około 2000 zgonów na dobę. Skłoniło to gubernatora Nowego Jorku do twierdzenia, że szczyt epidemii w USA już przeminął.

Tymczasem już po oświadczeniach gubernatorów prezydent Donald Trump powiedział, że to on chce wydać rekomendację do zniesienia środków ograniczających epidemię. Reuters przypomina, że dziewięciu z dziesięciu gubernatorów, którzy chcą sami decydować w tym względzie wywodzi się z Partii Demokratycznej.

