Trump o nadzwyczajnie ważnej rozmowie z Putinem

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że przeprowadził „ważną rozmowę” z Władimirem Putinem.

Trump przeprowadził w poniedziałek konferencję prasową w Białym Domu. W jej trakcie wspomniał o rozmowie telefonicznej jaką odbył z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. „Omówiliśmy wiele [spraw]. Omówiliśmy Chiny. Omówiliśmy mnóstwo tematów, ale w głównej mierze telefon był poświęcony ropie, jak możecie sobie wyobrazić. Oni [Rosjanie] bardzo pomogli w stabilizacji ceny [na ropę], stabilizacji baryłek [na rynku]” – powiedział amerykański prezydent, którego zacytowała we wtorek agencja informacyjna TASS.

„Myślę, że liczba będzie bliższa 20 [milionom baryłek na na dobę]. Możliwe 15 [milionów baryłek na dobę]. Ale bliżej do 20 niż 10. Uważam, że to była nadzwyczajnie ważna rozmowa” – ocenił główny lokator Białego Domu. „Rozmawialiśmy o zbrojeniach” – kontynuował Trump – „To była rzeczywiście ważna część rozmowy”. Tematem w jakim on i Putin wymienili się poglądami był nawet Meksyk i sytuacja na granicy tego państwa i USA, bo Meksyk jest „poważną częścią umowy” zawartej między organizacją państw eksporterów ropy naftowej OPEC i Rosją. Trump mówił o sytuacji południowego sąsiada – „Z punktu widzenia Meksyku to było bardzo skomplikowane. To była umowa niełatwa dla Meksyku i [jego] prezydenta. Wysoko oceniliśmy stopień elastyczności [Meksyku]”.

Niedawne porozumienie krajów OPEC+ i niezrzeszonych producentów ropy wprowadziło ograniczenie wydobycia surowca aż o 10 proc. światowej podaży. To największe jednorazowe zmniejszenie produkcji ropy. Porozumienie już doprowadziło do wzrostu cen surowca.

tass.ru/kresy.pl