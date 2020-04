Kongresmen USA: Xi powiedział Macronowi, że wyśle Francji maski w zamian za wdrożenie 5G z Huawei

Znani kongresmeni Partii Republikańskiej twierdzą, że Chiny próbują wykorzystać udzielanie Francji pomocy w walce z koronawirusem, oczekując w zamian możliwości wdrożenia w tym kraju technologii 5G przez Huawei.

Kilka dni temu w rozmowie ze stacją Fox News, republikański kongresmen ze stanu Tennessee Mark Green podkreślał, że Stany Zjednoczone powinny mieć własną, niezależną infrastrukturę do produkcji sprzętu medycznego, w tym respiratorów oraz odzieży i sprzętu ochronnego. Uważa, że może to być forma zaplecza produkcyjnego, uruchamianego w razie konieczności. Powołał się na przykład utrzymywania zakładu, zdolnego do produkcji baryłek na ropę w sytuacji awaryjnej.

– Nasz łańcuch dostaw medycznych jest teraz sprawą bezpieczeństwa narodowego – powiedział kongresmen. – Musimy zwiększyć nasze zapasy strategiczne i rozproszyć je.

Zdaniem Greena, poleganie na Chinach, „które zaczęły z tym całym wirusem” w kwestiach dostaw sprzętu medycznego powinno doprowadzić do wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Jednocześnie obarcza za wszystko odpowiedzialnością prezydenta Chin, Xi Jinpinga i twierdzi, że w pewnym sensie Pekin trzyma świat „na muszce”. Kongresmen twierdzi, że w rozmowach z niektórymi państwami Chiny uzależniają udzielenie pomocy na olbrzymią skalę od przyznania Chińczykom pewnych profitów, zasadniczo w kwestii wdrażania technologii 5G.

– We Francji, powiedziano nam wczoraj na telekonferencji, że [prezydent Francji Emmanuel] Macron rozmawiał z [chińskim prezydentem] Xi. Macron poprosił o miliard masek, a Xi powiedział: „Damy je wam, jeśli wdrożycie 5G z Huawei – oświadczył Green. – Takie właśnie są Chiny i czas, żeby świat się obudził i to dostrzegł – dodał polityk.

