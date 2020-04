Włochy: W ciągu doby odnotowano 681 zgonów z powodu koronawirusa. Liczba zmarłych przekroczyła 15 tys.

W ciągu doby we Włoszech zmarło 681 osób zakażonych koronawirusem – poinformowały w sobotę włoskie władze. W związku z tym łączny bilans ofiar śmiertelnych choroby COVID-19 w tym kraju wyniósł 15 362. Od piątku stwierdzono 2800 kolejnych zakażeń. Łączna liczba zakażonych osób we Włoszech wynosi 124 tys.

Ostatniej doby 681 osób zmarło we Włoszech z powodu koronawirusa – poinformowała w sobotę wieczorem Polska Agencja Prasowa (PAP). Do tej pory w kraju zanotowano 15 362 ofiary śmiertelne choroby COVID-19. Aktualnie łączna liczba zakażonych we Włoszech wynosi 124 tys. Prawie 21 tysięcy chorych zostało wyleczonych (w zwiazku z tym aktualnie koronawirusa ma 88 000 osób).

Szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli podkreślił, że po raz pierwszy zanotowano spadek liczby osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii. 74 chorych opuściło wspomniane oddziały od piątku. „To bardzo ważna wiadomość, bo pozwala to odetchnąć naszym szpitalom”- powiedział Angelo Borrelli cytowany przez PAP.

W komunikacie włoskich władz podkreślono, że każdego dnia liczba zmarłych stopniowo spada. Pod koniec marca notowano dziennie nawet prawie 1000 zgonów.

„Zagrożenie nie minęło, to tylko dowód na to, ile pomogły wprowadzone kroki, by zatrzymać epidemię” – podkreślił prezes krajowej Rady ds. Służby Zdrowia Franco Locatelli. Powołał się na jedną z analiz sugerującą, że odpowiednie restrykcje pozwoliły uniknąć śmierci około 30 tys. osób.

Zaapelował by Włosi „zachowywali się zgodne z wysokim poczuciem indywidualnej odpowiedzialności”. Zaznaczył, że kraj nie wyszedł jeszcze z fazy krytycznej.

Epicentrum epidemii we Włoszech stanowi Lombardia. Zanotowano tam w ciągu doby 345 zgonów i prawie 1600 nowych przypadków zakażeń. Według informacji podanych przez włoską agencję ANSA, w niedzielę w regionie wejdzie obowiązek zakrywania nosa i ust (w innych regionach nie zalecono tego typu działań).

