Europejski przemysł apeluje do KE o ochronę przed chińskim „wielkim przejęciem” po pandemii

Sojusz producentów europejskich AEGIS Europe wzywa UE do podjęcia zdecydowanych działań ochronnych przed strategicznym naciskiem eksportowym producentów z krajów trzecich i „wielkim przejęciem” europejskich firm produkcyjnych – napisano w opublikowanym 3 kwietnia liście europejskich przemysłowców.

AEGIS Europe zrzesza 23 europejskie firmy z wielu branż – od metalowej i wydobywczej, po energetyczną i transportową. Produkują one na terenie UE, gdzie zapewniają „miliony miejsc pracy”. Członkowie AEGIS Europe generują łącznie ponad 500 miliardów euro rocznego obrotu.

Po ostatnim kryzysie chińskie koncerny wręcz przebierały w bankrutujących europejskich firmach. Przemysł boi się, że taka sytuacja może się powtórzyć. Chiny byłyby głupie, gdyby nie skorzystały z okazji, ale Unia Europejska byłaby głupia, gdyby na to pozwoliła – napisał na Twitterze Milan Nitzschke, dyrektor zarządzający SL NaturEnergie Group i rzecznik AEGIS Europe.

Industry warns about dumping and hostile takeovers in curse of COVID-19. It’s true, China would be stupid not to take the chance. But it’s also true, Europe would be stupid to allow it to happen! #aegiseurope #thegreattakeover https://t.co/5ujcCEL9yJ pic.twitter.com/RlrElw2oeS

— Milan Nitzschke (@milan_nitzschke) April 3, 2020