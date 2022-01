Francja: Restauracje, bary i transport publiczny tylko dla zaszczepionych. Parlament przyjął ustawę

W niedzielę Zgromadzenie Narodowe, niższa izba parlamentu Francji, uchwaliło w ostatecznym czytaniu ustawę o przekształceniu paszportu sanitarnego w paszport szczepionkowy. Głosowanie nastąpiło po dwóch tygodniach gorących debat. Dokument daje dodatkowe prawa osobom, które zaszczepiły się przeciwko Covid-19. Wejście w życie nowego aktu prawnego spowoduje zastąpienie paszportu sanitarnego przez paszport szczepionkowy uprawniający m.in. do korzystania z restauracji, barów oraz dalekobieżnego transportu publicznego.

Zgromadzenie Narodowe przyjęło w niedzielę ustawę o „wzmocnieniu narzędzi zarządzania kryzysem zdrowotnym i modyfikacji kodeksu zdrowia publicznego”. Dokument przyjęto stosunkiem głosów 215 za do 58 przeciw. Wstrzymało się 7 deputowanych. Socjalistyczni posłowie zapowiedzieli wysłanie tekstu ustawy do Rady Konstytucyjnej, co opóźni jej ogłoszenie o kilka dni – zwraca uwagę PAP.

Wejście w życie nowego aktu prawnego spowoduje zastąpienie paszportu sanitarnego przez paszport szczepionkowy uprawniający m.in. do korzystania z restauracji, barów oraz dalekobieżnego transportu publicznego. Spowoduje to, że przedstawienie negatywnego wyniku testu na Covid-19 nie wystarczy już we Francji, by mieć dostęp do tych miejsc użyteczności publicznej oraz wspomnianych usług.

Paszport szczepionkowy będzie dotyczył osób powyżej 16. roku życia. W przypadku dzieci w wieku od 12 do 15 lat nadal obowiązywać będzie paszport sanitarny.

Właściciele barów i restauracji oraz innych miejsc użyteczności publicznej zostaną zobowiązani do weryfikacji tożsamości osób przedstawiających paszport szczepionkowy.

Na początku stycznia bieżącego roku prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że niezaszczepieni przeciwko Covid-19 „nie są dla niego obywatelami”. Jego słowa wywołały ostrą krytykę opozycji.

Kolejne kraje wprowadzają daleko idące ograniczenia wobec mieszkańców, którzy nie przyjęli szczepionki przeciwko COVID-19. Od połowy grudnia w Izraelu wstęp do galerii handlowych mają jedynie osoby w pełni zaszczepione przeciw Covid-19 oraz ozdrowieńcy, którzy uzyskali ten status w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Pojawiły się także opaski, które umożliwiają swobodne poruszanie się po obiektach.

