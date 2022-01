Macron: „Niezaszczepieni przeciwko Covid-19 nie są dla mnie obywatelami”

Boję się, że inwazja Putina jest bardzo prawdopodobna. Mówiąc szczerze, wciąż nie rozumiem jego pełnej motywacji, dlaczego teraz to robi, ale z pewnością wydaje się zdeterminowany, chyba że odwiedziemy go od tego. Myślę, że odstraszyć mogą go tylko daleko idące sankcje, jakich Rosja jeszcze nie widziała i to jest właśnie to, czym musimy się zajmować z naszymi sojusznikami - oświadczył w niedzielę Schiff na antenie CBS News. Polityk odniósł się w ten sposób do pytania o to, czy dyplomatyczne rozmowy są jedynie zasłoną dymną Moskwy przed zaplanowanym natarciem. Wyraził opinię, że ponowna inwazja Rosji na Ukrainę jest "bardzo prawdopodobna".

"Nasi sojusznicy muszą być w tej sprawie zdecydowani i zgodni, a Rosja musi zrozumieć, że jesteśmy zjednoczeni" - dodał.