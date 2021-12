Izrael: Centra handlowe jedynie dla zaszczepionych. Pojawią się opaski

Od piątku w Izraelu wstęp do galerii handlowych będą miały jedynie osoby w pełni zaszczepione przeciw Covid-19 oraz ozdrowieńcy, którzy uzyskali ten status w ciągu ostatnich sześciu miesięcy – zdecydował we wtorek premier Izraela. Pojawią się także opaski, które będą umożliwiały swobodne poruszanie się po obiektach.

Izraelski premier Naftali Bennett zadecydował we wtorek, że od piątku wstęp do galerii handlowych w Izraelu będą mieć jedynie osoby w pełni zaszczepione przeciw Covid-19 oraz ozdrowieńcy – podaje Jerusalem Post. Zgodnie z decyzją izraelskiego rządu, tzw. zielone przepustki będą stosowane w przypadku wszystkich komercyjnych przestrzeni publicznych, znajdujących się pod dachem, których powierzchnia wynosi ponad 10 tys. m2. Tzw. zielone przepustki będą skanowane przez ochronę. Osoby z ważnym „paszportem covidowym” otrzymają następnie kolorowe opaski, które pozwolą im wejść do takiego obiektu i swobodnie się po nim poruszać. Każdego dnia kolor opaski będzie inny. Jedynymi wyjątkami będą osoby, które potrzebują niezbędnej usługi. Będą mogły wejść do obiektu, lecz jedynie w celu uzyskania tego, czego potrzebują.

Osoby, które zaszczepiły się pierwszą dawką otrzymają tymczasowy „paszport covidowy”. Będzie ważny przez 30 dni.

Nowe regulacje wejdą w życie o północy z czwartku na piątek. Zatwierdzić musi je jeszcze rząd i Kneset.

Izraelski resort zdrowia zwraca uwagę, że liczba wykrytych w kraju przypadków wariantu Omicron wzrosła do 89.

W ubiegły wtorek także minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 1 marca rząd wprowadza obowiązkowe szczepienia dla medyków, nauczycieli oraz służb mundurowych. Czasowo zostanie też przywrócona nauka zdalna. Zmniejszeniu ulegną też limity w poszczególnych obiektach. Nowe obostrzenia obowiązują od 15 grudnia br.

Kolejne kraje europejskie wprowadzają daleko idące ograniczenia wobec mieszkańców, którzy nie przyjęli szczepionki przeciwko COVID-19. Niedawno zaostrzyły je Niemcy, gdzie rozważa się wprowadzenie obowiązku szczepienia. Obowiązek taki, dla osób w wieku powyżej 60 lat, wprowadziła już Grecja.

