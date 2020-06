9 osób zginęło w Syrii w wyniku nalotu izraelskiego lotnictwa

Izraelskie lotnictwo uderzyło w czwartek w nocy w obiekt militarny w Masjaf w północnej Syrii, zabijając dziewięć osób i powodując ogromne szkody – poinformował The Times of Israel.

Jak poinformował w czwartek dziennik The Times of Israel, izraelskie lotnictwo przeprowadziło atak na placówkę wojskową w Masjaf w północnej Syrii. Dziewięć osób straciło życie, tylko czworo z nich zostało potwierdzonych jako obywatele Syrii, tożsamość pozostałych nie jest jeszcze znana.

Według syryjskich źródeł, systemy ochrony przeciwlotniczej miały się uaktywnić, ale nie zdołały zneutralizować izraelskich samolotów.

Materiał wideo z Syrii, udostępniony w mediach społecznościowych, pokazuje syryjskie pociski przeciwlotnicze wystrzeliwane w niebo, a także duże pożary prawdopodobnie wywołane przez naloty izraelskich samolotów.

#Syria: footage showing the military base in outskirts of #Masyaf burning after it was destroyed 45 min ago by #Israel. pic.twitter.com/9EBM1hUXJS

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) June 4, 2020