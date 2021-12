Krótsza ważność „paszportów covidowych”? KE chce dawki przypominającej

Komisja Europejska planuje skrócić ważność szczepienia uprawniającego do wjazdu na teren UE do 9 miesięcy.

Aktualne wytyczne Rady UE pozwalają, by każdy, kto jest w pełni zaszczepiony preparatami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków (EMA), miał możliwość podróżowania do UE w dowolnym celu. Chodzi o szczepionki Pfizer-BioNTech, Moderna, wyprodukowana na terenie UE AstraZeneca i Janssen (firmy należącej do Johnson & Johnson). Poszczególne państwa mają jednak wciąż dużą dowolność w formułowaniu własnych zasad dla przyjezdnych. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaproponowała aktualizację zaleceń w sprawie podróży spoza UE. KE chce, by w przypadku wszystkich zaszczepionych data ostatniego w serii szczepień podstawowych lub przyjęcia dodatkowej dawki nie mogłaby być dawniejsza niż 9 miesięcy w chwili wyjazdu – podaje PAP w niedzielę.

Chęć zmiany jest motywowana wytycznymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które stoi na stanowisku, że dawki przypominające należy podawać co najmniej 6 miesięcy po pełnym zaszczepieniu. Dodatkowy okres trzech miesięcy, miałby zapewnić, że krajowe kampanie szczepień będą mogły zostać dostosowane i obywatele będą mieć dostęp do dawek uzupełniających.

Paszporty covidowe osób, które zaszczepiły się dodatkową dawką, nie będą na razie miały terminu ważności.

KE chce też, by państwa członkowskie przyjmowały podróżnych zaszczepionych preparatami nieużywanymi w UE.

Ostateczne decyzje w opisywanych sprawach mają zostać podjęte podczas posiedzenia Rady UE.

Informowaliśmy, że politycy Lewicy przygotowali projekt ustawy nakładający obowiązek szczepienia się przeciwko COVID-19. Wkrótce ma zostać złożony w Sejmie.

Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedzieli na niedzielnej konferencji prasowej politycy Lewicy. Wzięli w niej udział Włodzimierz Czarzasty – współprzewodniczący Nowej Lewicy, Adrian Zandberg z partii Razem, a także posłowie Lewicy – Krzysztof Gawkowski, Anna Maria Żukowska i Joanna Scheuring-Wielgus.

Kolejne kraje europejskie wprowadzają daleko idące ograniczenia wobec mieszkańców, którzy nie przyjęli szczepionki przeciwko COVID-19. Niedawno zaostrzyły je Niemcy, gdzie rozważa się wprowadzenie obowiązku szczepienia. Obowiązek taki, dla osób w wieku powyżej 60 lat, wprowadziła już Grecja.

pap / forsal.pl / Kresy.pl