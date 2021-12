Rząd Litwy chce zobowiązać do zaszczepienia się przeciw COVID-19

Rozumiem, że ludzie złorzeczą. Sam to robię w sklepach, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że moja sytuacja jest dalece inna i nawet nie próbuję porównywać siebie i swojej sytuacji materialnej do tych, którzy zarabiają średnio czy mało - oświadczył Jarosław Kaczyński w rozmowie z Interią. Prezes PiS odniósł się także do kwestii "Lex TVN" i orzeczeń TSUE.

Jest znaczna inflacja. Tylko ona jest w dużej mierze wynikiem czynników zewnętrznych. Przede wszystkim to efekt wielkiej operacji dyskontowania przez Rosję uzyskanej - dzięki naiwności Zachodu - przewagi na rynku energii, gazu. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że jeżeli ratuje się gospodarkę i miejsca pracy, rzuca się w tej walce wielkie pieniądze w kolejnych tarczach antykryzysowych, to efekt uboczny musi się odłożyć. Tym efektem jest inflacja - powiedział prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, odnosząc się do podwyżki cen w sklepach. Kaczyński skomentował także spór z KE. "Jesteśmy poważnym graczem i stąd coraz cięższe działa wytaczane wobec nas; gdy decydowano się na rozszerzenie UE, to chyba zakładano, że bardzo długo nasza część Europy będzie w sytuacji państw słabszych, wykorzystywanych jako tania siła robocza, to się zaczęło zmieniać" - powiedział, cytowany przez Interię w poniedziałek.

Prowadzący wywiad przypomnieli słowa Jarosława Kaczyńskiego z 2011 roku: "Władza ma święty obowiązek reagować na tego typu zjawiska jak drożyzna, dotykające bezpośrednio najsłabszych obywateli". "Podtrzymuję to. I reagujemy w ramach posiadanych możliwości. Mamy kolejne tarcze antyinflacyjne, które będą zresztą jeszcze uzupełniane. Pierwsze spadki cen - na przykład na stacjach benzynowych - już mamy, wkrótce odczujemy efekty owych tarcz w innych sektorach gospodarki. Wiele wskazuje też na to, że posunięcie Narodowego Banku Polskiego co do podwyżki stóp procentowych, odbyło się we właściwym czasie, choć przyznam, że było to przedmiotem sporu między bankiem a rządem" - zadeklarował prezes PiS.