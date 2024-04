Litewski minister edukacji podał się do dymisji po wadliwych egzaminach

Turcja ograniczy eksport szerokiej gamy produktów do Izraela, w tym stali i paliwa do silników odrzutowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji oglosiło, że tego rodzaju sankcje będą obowiązywać do czasu zawarcia zawieszenia broni w Strefie Gazy, jak podał we wtorek, za agencją informacyjną Reutera, portal US News.

Choć Ankara od początku izraelskiej ofensywy na palestyńską eksklawę ostro krytykuje jej charakter i wycofała z Tel Awiwu swojego ambasadora, dopiero pół roku po jej rozpoczęciu wdrożyła środki o charakterze sankcji. Obecnie Turcy chcą natychmiastowego, bezwarunkowego zawieszenia broni. Turcja popiera również kroki podejmowane przez różne państwa świata na rzecz postawienia Izraela przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości za jego działania w Strefie Gazy.