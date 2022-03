Nauczyciele z całej Polski uczą się języka ukraińskiego. „Ogromne zainteresowanie”

W piątek rozpoczął się internetowy kurs języka ukraińskiego organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Koordynator szkoleń podkreśla, że „zainteresowanie jest ogromne”.

„W odpowiedzi na sygnały od nauczycieli chcących przygotować się jak najlepiej na ewentualny przyjazd uczniów mówiących po ukraińsku, przygotowaliśmy dla Państwa ekspresowy kurs podstaw tego języka” – przekazali organizatorzy szkolenia.

Kurs prowadzony jest przez Olgę Suchcicką, urodzoną w Berdiańsku Polkę, lektorkę języka polskiego jako obcego.

Kurs rozpoczął się 11 marca i trwać będzie przez 5 kolejnych piątków, do 8 kwietnia.

„Zainteresowanie jest ogromne, podstaw języka ukraińskiego chcą się uczyć nauczyciele z całej Polski i niezmiernie nas to cieszy. Nauczyciele nie są do tej nauki przymuszani, z własnej woli i potrzeby serca chcą się przygotować do pracy z uczniami z Ukrainy” – mówi koordynator szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Ostródzie Ewa Siedlińska.

ODN Stowarzyszenia Wspólnota Polska rozpocznie też on-line kurs nauki polskiego jako języka obcego. Będzie on skierowany także do nauczycieli.

Dziś mamy 1,5 mln uchodźców, z czego 650-700 tys. to są dzieci – poinformował w piątek w rozmowie z RMF FM minister szkolnictwa Przemysław Czarnek. Minister nie wyklucza, że polskie placówki zaczną zatrudniać ukraińskich nauczycieli.

„Już 24 tys. spośród dzieci uchodźców trafiły do szkół polskich. To jest stan na dzisiejszy poranek” – przekazał Czarnek. Wczoraj liczba ta wynosiła 11 tys., ale z dnia na dzień „lawinowo rośnie”.

„(…) to 24 tys., jak państwo policzycie, na 650-700 tys. dzieci to jest około pół procent dopiero. Więc jeszcze 99,5 proc. dzieci nie trafiło do polskiego systemu. Siłą rzeczy najpierw te dzieci, które przechodzą przez granicę, muszą się zakwaterować, muszą odpocząć, muszą się pozbyć traumy. Dopiero myślą o tym, gdzie pójść do szkoły. Na siłę nikogo nie będziemy zmuszać do tego, żeby poszedł do szkoły i to bardzo szybko” – podkreślił minister.

Ministerstwo apelować ma do samorządowców, „żeby tworzyć dla tych dzieci oddziały przygotowawcze w szkołach”. Miałyby to być klasy międzyrocznikowe złożone z ukraińskich dzieci w szkole, ale też z wykorzystaniem infrastruktury pozaszkolnej. Mogą to być także klasy międzyszkolne, a nawet międzygminne. „Wszystko po to, żeby przez te kilka miesięcy miały poziom nauczania adekwatny do swojej wiedzy i rozwoju edukacyjnego w Ukrainie. Z dużą ilością języka polskiego” – zaznaczył Czarnek.

Dodał, że gdyby ukraińscy nauczyciele chcieli zostać dłużej w Polsce to będą mieli taką możliwość. „W tej samej specustawie mamy delegację ustawową do rozporządzenia, które będę mógł wydać, które będzie regulowało tego rodzaju procedurę. Będzie ona bardzo plastyczna, elastyczna w uznawaniu uprawnień nauczycielskich nauczycieli ukraińskich” – przekazał polityk.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, od 24 lutego granicę Ukrainy i Polski przekroczyło już 1 758 000 osób. Tylko w niedzielę Straż Graniczna odprawiła 82 100 osób.

W środę Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W specustawie znalazły się regulacje związane m.in. z kwestią legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą.

Za ustawą głosowało 439 posłów, przeciw było 12, zaś trzech wstrzymało się od głosu. Przyjęta w środę specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą – podaje PAP. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Legalny będzie również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy będą mieli możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Okresy wypłacania świadczenia będzie wynosił maksymalnie 60 dni. Uchodźcy z Ukrainy także otrzymają pomoc finansową. Otrzymają jednorazowo 300 zł (na osobę).

Zobacz także: MOPS w Łodzi wyprowadził kobiety ze schroniska, by zakwaterować Ukrainki

Ustawa przewiduje, że w Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie specjalny fundusz, z którego finansowana będzie pomoc na rzecz Ukrainy. W budżecie zostanie także utworzona rezerwa celowa.

W środę Sejm przegłosował szereg poprawek. Przyjęta została m.in. poprawka PiS, która gwarantuje funkcjonariuszom publicznym, bezkarność za złamanie dyscypliny finansów publicznych i złe gospodarowanie pieniędzmi, jeśli popełniliby czyn zabroniony, działając m.in. w celu ochrony życia lub zdrowia wielu osób, w czasie wojny napastniczej przeciwko Polsce lub działań zbrojnych na terytorium RP, terytorium państwa członkowskiego UE, NATO, lub innego państwa graniczącego z Polską lub okupacji na tych terytoriach. Wcześniejsza propozycja rządu przewidywała, że przepis będzie dotyczył także stanu wyjątkowego i pandemii.

Zobacz także: Państwowa spółka udostępni 650 mieszkań uchodźcom z Ukrainy. Polskie rodziny muszą poczekać

Kresy.pl / odnswp.pl / polskieradio24.pl