Niemal 300 tys. ukraińskich dzieci w polskich szkołach

Liczba ukraińskich uczniów w polskich szkołach przekroczyła liczbę 286 tys. – przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Najwięcej z nich kształci się w województwie mazowieckim, gdzie zarejestrowano niemal 32 tys. uczniów z Ukrainy.

Nowe dane MEiN wskazują, że liczba Ukraińców w polskich placówkach edukacyjnych jest znacznie wyższa niż wcześniej podawały GUS czy samo MEiN.

183 461 uczniów z Ukrainy to ci, którzy przyjechali do Polski po rozpoczęciu inwazji Rosji i posiadający status uchodźcy wojennego, kolejne 103 073 to obywatele Ukrainy, którzy nie mają takiego statusu, ale byli tu już wcześniej. Razem daje to 286 534 ukraińskich uczniów, którzy obecnie kształcą się w polskich placówkach

Najwięcej uczniów z Ukrainy, którzy przyjechali do naszego kraju przed wojną jako emigracja zarobkowa, kształci się w szkołach policealnych (prawie 39 tys.), kolejne 32 tys. – w szkołach podstawowych. Z kolei wśród uchodźców w szkołach policealnych jest ponad 11 tys. uczniów, w podstawówkach – prawie 113 tys. W przedszkolach ukraińskich dzieci jest 42,5 tys., w tym 28 tys. to uchodźcy.

Rządowe dane pokazują również, że z 1 719 257 obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce, aż 35,8 procent to osoby poniżej 18. roku życia. Około 1,5 mln Ukraińców było w Polsce przed wybuchem wojny.

Po wakacjach do polskich szkół przybyło dodatkowych 6,5 tysiąca ukraińskich uczniów ze statusem uchodźcy. W poprzednim roku szkolnym uczyło się w Polsce 178 972 uczniów-uchodźców z Ukrainy, w tym w podstawówkach 115 677, a w szkołach średnich – 19 429.

Niemal co trzecie ukraińskie dziecko, które przyjechało do naszego kraju po wybuchu wojny, korzysta z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego – to aż 66 834.

Pod względem lokalizacji, najwięcej uczniów z Ukrainy znajduje się w województwie mazowieckim (ponad 31,6 tys.), śląskim (20,4 tys.), wielkopolskim (prawie 19 tys.), i małopolskim (15,6 tys.). Na Śląsku i Opolszczyźnie niemal co drugi uczeń z Ukrainy uczy się języka polskiego, to już w Małopolsce jest to co siódmy uczeń, a na Mazowszu czy w Lubelskiem – co trzeci.

Dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, zwraca uwagę tzw. “szarą strefę” – dzieci ukraińskie, które formalnie nie uczęszczają do polskich szkół, choć mieszkają w Polsce. Według organizacji, może to dotyczyć od 170 do 200 tys. młodych Ukraińców.

Według Mirosława Skórki – prezesa Związku Ukraińców w Polsce – polska szkoła powinna zapewnić ukraińskim dzieciom lekcje z języka ukraińskiego i kultury.

Przypomnijmy, że na początku tego roku minister edukacji Przemysław Czarnek, w perspektywie najbliższych czterech lat w systemie oświaty ubędzie nawet pół miliona uczniów, jeśli odejdą dzieci z Ukrainy. Przyznał jednak, że liczy na to, że ukraińskie dzieci wyjadą.

W lipcu 2022 roku minister Czarnek poinformował, że do polskich szkół i przedszkoli przyjęto ponad 200 tys. dzieci. Szacował wówczas, że kolejne 200 tysięcy może od 1 września wejść do systemu edukacji. Później informowano, że prognozy te się nie sprawdziły.

Kresy.pl / rp.pl