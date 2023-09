Ambasador Ukrainy: Polacy rozumieją, że ukraińscy uchodźcy są korzyścią dla polskiej gospodarki

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman oświadczyła we wtorek, że niekontrolowana i nielegalna imigracja to "egzystencjalne wyzwanie" i zagrożenie dla Zachodu. Wezwała do reformy międzynarodowego systemu azylowego, gdyż nie jest on przystosowany do dzisiejszych czasów.