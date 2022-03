Po dwóch latach zniknie obowiązek noszenia masek

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki zadeklarowała, że jeszcze w niedzielę zostaną podane dalsze szczegóły dotyczące podróży Bidena do Europy. "Podróż będzie skoncentrowana na dalszym jednoczeniu świata w popieraniu narodu ukraińskiego i przeciwko inwazji prezydenta Putina na Ukrainę, ale nie ma planów wyjazdu na Ukrainę" - napisała Psaki na Twitterze.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.