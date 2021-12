Projekt ustawy o obowiązkowym szczepieniu przeciw COVID-19

Politycy Lewicy przygotowali projekt ustawy nakładający obowiązek szczepienia się przeciwko COVID-19. Wkrótce ma zostać złożony w Sejmie.

Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedzieli na niedzielnej konferencji prasowej politycy Lewicy. Wzięli w niej udział Włodzimierz Czarzasty – współprzewodniczący Nowej Lewicy, Adrian Zandberg z partii Razem, a także posłowie Lewicy – Krzysztof Gawkowski, Anna Maria Żukowska i Joanna Scheuring-Wielgus, jak zrelacjonował portal rp.pl.

„Widać, że ten sposób działania, który rząd przyjął, po prostu nie działa” – uznał Adrian Zandberg. – „Mamy skandalicznie niski poziom wyszczepienia i efekty widać – w tym momencie w Polsce codziennie umiera więcej osób na Covid-19 niż w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej. Tego można było uniknąć. Są kraje, które są wyszczepione w wysokim stopniu, w których codziennie nie umierają setki osób”.

Zandberg uznał, że by przywrócić kontrolę nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa „potrzebujemy obowiązkowych szczepień. Ale żeby ją przywrócić, potrzebujemy też wprowadzenia natychmiast paszportu covidowego i wprowadzenia natychmiast obostrzeń dla osób niezaszczepionych”. Ma to „nie dopuścić do przepełniania się szpitali”.

Polityk Razem skonkretyzował swoje pomysły na rozwiązanie sytuacji – „Droga do tego to obowiązkowe szczepienia. Droga do tego to paszport covidowy. Droga do tego to obostrzenia dla osób niezaszczepionych. Wreszcie droga do tego to prawo dla pracowników, żeby w sytuacji, w której nie jest im w miejscu pracy zapewnione bezpieczeństwo epidemiczne, mieli prawo odmówić wykonywania pracy”.

Kolejne kraje europejskie wprowadzają daleko idące ograniczenia wobec mieszkańców, którzy nie przyjęli szczepionki przeciwko COVID-19. Niedawno zaostrzyły je Niemcy, gdzie rozważa się wprowadzenia obowiązku szczepienia. Obowiązek taki, dla osób w wieku powyżej 60 lat, wprowadziła już Grecja.

rp.pl/kresy.pl