Sejm wybrał nowego premiera Polski – nie jest debiutantem

Po poniedziałkowym odrzuceniu wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego Sejm natychmiast przystąpił do wyznaczenia jego następcy. Został nim lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

Z związku z odrzuceniem premiera naznaczonego przez prezydenta, zgodnie z przepisami, inicjatwa powołania nowego szefa rządu przeszła na izbę niższą parlamentu. Kandydatem nowego Sejmu stał się lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. W czasie głosowania poparło go 248 posłów – 157 posłów KO, 33 posłów Polski 2050-TD, 32 posłów PSL-TD, 26 posłów Lewicy, podał portal Rmf24.pl.

Przeciw kandydaturze Tuska zagłosowało 181 posłów Prawa i Sprawiedliwości, przy czym portal wyliczył, że zabrakło wśród nich Adama Andruszkiewicza, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Marka Asta, Grzegorza Gaży, Krzysztofa Lipca, Grzegorza Matusiaka, Szymona Szynkowskiego vel Sęka, Agnieszki Ścigaj i Zbigniewa Ziobro.

Przeciw Tuskowi było także 17 reprezentantów Konfederacji. Wśród nich nie zagłosował Krzysztof Bosak. Przeciw kandydatowi KO zagłosowało również trzech posłów Kukiz ’15.

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Po głosowaniu Tusk powiedział – “Dziękuję Polsko. To jest naprawdę wspaniały dzień nie tylko dla mnie, ale dla tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli, że jeszcze będzie lepiej, że przegonimy mrok, że przegonimy zło. I to się stało dzięki wam, to wyście zrobili. Wy na tej sali, ale przede wszystkim miliony Polek i Polaków i za to chciałem wam bardzo serdecznie podziękować.”

Lider KO odwołał się do październikowych wyborów parlamentarnych – “ten dzień 15 października to był dzień wielkiej polskiej nadziei. I tym wszystkim, którzy zaufali, bo głęboko wierzą w nas i w Polskę albo dają kredyt, nawet ostrożnie, zaufania, ale jednak postanowili dokonać tej – nie boję się tego słowa – historycznej zmiany.”

Po wyborze Tuska posłowie na stojąco odśpiewali hymn narodowy. Wkrótce po jego zakończeniu prezes PiS Jarosław Kaczyński wszedł na mównicę poza procedurą, by nazwać Tuska “niemieckim agentem”.

Jarosław Kaczyński po odśpiewaniu hymnu wszedł na mównicę bez żadnego trybu i rzucił: „wiem jedno, pan jest niemieckim agentem” do @donaldtusk. Nowa większość mówi o tym, że patrzy na to ze smutkiem i zniesmaczeniem. @wirtualnapolska pic.twitter.com/H2tM8mwW05 — Patryk Michalski (@patrykmichalski) December 11, 2023

rmf24.pl/kresy.pl