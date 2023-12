Lewica chce odwołania Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Sasin: skłaniamy się do poparcia wniosku

Do Sejmu wpłynął wniosek Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) z funkcji wicemarszałka Sejmu. “Skłaniamy się do tego, żeby ten wniosek poprzeć” – oświadczył były minister Jacek Sasin (PiS).

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą proszkową zapalone w Sejmie świece Chanukowe. “Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP!” – oświadczył Braun. Marszałek Szymon Hołownia wykluczył go z obrad i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. W środę rano rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna przekazał, że śledztwo przeciw posłowi zostało wszczęte z urzędu. Od Brauna odciął się jego klub poselski. W opublikowanym oświadczeniu poinformowano, że Klub Poselski Konfederacja przyjął uchwałę, potępiającą zachowanie swojego posła. Votum separatum zgłosił poseł Włodzimierz Skalik z partii Brauna, Konfederacja Korony Polskiej.

W środowym wniosku Lewicy napisano, że po tym zdarzeniu poseł Konfederacji pojawił się na mównicy sejmowej a prowadzący obrady wicemarszałek Bosak dopuścił go do głosu. “Wicemarszałek Krzysztof Bosak umożliwił posłowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia, w którym nazwał uroczystość zapalenia świec chanukowych ‘rasistowskim, dzikim, plemiennym rasistowskim, talmudycznym kultem’ oraz ‘satanistycznym triumfalizmem’, na który — według posła Brauna — ‘nie ma miejsca w gmachu Sejmu RP'” – uważa Lewica.

We wniosku zarzucono Bosakowi “niedostateczną reakcję” na cytowane słowa, która miała zmusić marszałka Sejmu Szymona Hołownię do przejęcia prowadzenia obrad. “Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uniemożliwił posłowi Braunowi — pomimo podejmowanych przez niego prób — dalsze wygłaszanie przez niego antysemickich oświadczeń. Jego reakcja w sposób jakościowy odróżniała się do zachowania wicemarszałka Bosaka. Następnie Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył posła Brauna z obrad. Same obrady również zostały przerwane” – stwierdzono.

Wnioskodawcy uważają, że “powyższa sytuacja jednoznacznie pokazuje, że Pan Krzysztof Bosak nie nadaje się do pełnienia tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji jak bycie wicemarszałkiem Sejmu RP”.

Do sprawy odniósł się w środę były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin (PiS). Polityk PiS był pytany w środę w Radiu ZET, czy jego partia poprze wniosek Lewicy o wykluczenie wicemarszałka Krzysztofa Bosaka z prezydium Sejmu.

Sasin oświadczył, że decyzja w tej sprawie będzie podejmowana, kiedy wniosek będzie głosowany. “Z tego co wiem, z dyskusji w klubie – skłaniamy się do tego, żeby ten wniosek poprzeć” – powiedział.

Stwierdził, że Konfederacja, której członkowie – jego zdaniem – nieraz formułowali “antysemickie akcenty” – ma swojego wicemarszałka, a klub PiS nie ma. “To też jest chore, to też coś, co obciąża marszałka Hołownię, że on do takiej sytuacji jako marszałek doprowadził i ją akceptuje” – dodał.

Wcześniej Jarosław Kaczyński przekazał, że PiS poprze wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu.

