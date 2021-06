Wiceprezes młodzieżówki partii KORWiN na Pomorzu wyrzucony z organizacji za poparcie dla LGBT

Wiceprezes młodzieżówki KORWiN-a – Młodych dla Wolności (MdW) – na Pomorzu, Tyberiusz Konieczka, został wyrzucony z organizacji za poparcie dla LGBT – poinformowała na swoim Facebooku inna działaczka MdW Marta Markowska, która wskazała, że najprawdopodobniej spotka ją ten sam los. Wcześniej poglądy m.in. tej dwójki działaczy opisywaliśmy w tekście „Lewackie odchyły liberałów z Konfederacji”.

„Jak wiecie, wczoraj rozpoczął się Pride Month i jako, że jesteśmy wolnościowcami i respektujemy równość każdego człowieka wobec prawa – część z nas ustawiła sobie na Facebooku nakładkę z tęczą. Również wczoraj, przed godziną 23:00, zarząd młodzieżówki skontaktował się z prezesem naszego okręgu i poinformował go o usunięciu z naszych struktur Tyberiusza Konieczki” – napisała Markowska w poście na Facebooku.

Jak zaznaczyła, Konieczka został wyrzucony „bez jakiegokolwiek uzasadnienia”. W opinii Markowskiej powodem usunięcia działacza MdW było nałożenie na Facebooku na swoje zdjęcie profilowe nakładki z tęczą oraz ustawienie jako tło tęczowej flagi „Gadsdena”, czyli symbolu libertarian.

Partia KORWiN opublikowała jednak uzasadnienie usunięcia działacza z jej szeregów. Pan Tyberiusz Konieczka na forum publicznym w serwisie Facebook, w dalszym ciągu, pomimo otrzymania za to podwójnej nagany, popiera postulaty aborcji na życzenie, zalegalizowania małżeństw homoseksualnych, oraz adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Powyższe postulaty, są sprzeczne z Deklaracją Ideową partii KORWiN – napisano w dokumencie.

Jak informowaliśmy, wcześniej Konieczka publicznie pisał: (…) precz z zamordyzmem. Niech żyje wolny rynek, legalna aborcja i adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Wiceprezes pomorskiego okręgu MdW sugerował także, że Krzysztof Bosak jest krypto gejem oraz wyrażał poparcie dla akcji #KonfederacjaBezNacjonaluchów.

Z kolei Marta Markowska w jednym z komentarzy napisała: Melduję się: korwinistka z Młodych dla Wolności, popieram równość małżeńską i adopcję dzieci przez pary jednopłciowe.

Wcześniej na problem zwrócił uwagę Konrad Smuniewski, o czym pisze Markowska w poście ws. wyrzucenia Konieczki z MdW.

Już wtedy prezes MdW, Julia Polakowska, rozważała usunięcie Tyberiusza z młodzieżówki, jednak pod naciskiem pozostałych władz, skończyło się jedynie na upomnieniu (które dostaliśmy oboje). Natomiast wczoraj wystarczyła już tylko nakładka – i naszego wiceprezesa z nami nie ma. W związku z tym – domyślam się, że kolejną osobą, z którą się pożegnają, będę najprawdopodobniej ja. Może też Marcin Bokun. Niewykluczone, że też Marcin Denysiuk. I wielu, wielu innych, niewygodnych ultrakonserwatywnej pani prezes, libertarian – pisze działaczka MdW.

A do obserwujących mnie gejów, lesbijek i osób biseksualnych, wyoutowanych i niewyoutowanych, prawicowych i lewicowych, konserwatywnych i progresywnych: zawsze będę stała po stronie równości wobec prawa i będę konsekwentnie walczyła o to, by każdy z Was mógł kiedyś w Polsce poślubić osobę, którą kocha i zaadoptować z nią dziecko. I mam ogromną nadzieję, że stanie się to jak najszybciej – dodaje.