Prezes UOKiK: Za nieuzasadnione podwyższenie cen nawet 5 mln zł kary

Nawet 5 mln zł kary może grozić za nieuzasadnione podnoszenie cen na przykład żywności – oznajmił w czasie rozmowy z PAP prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny. Podkreślił, że będzie istniała taka możliwość po wydaniu przez ministra rozwoju odpowiedniego rozporządzenia.

Prezes UOKiK wyjaśnił, że zgodnie z zapisami tarczy antykryzysowej, podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, minister rozwoju będzie miał możliwość określenia w rozporządzeniu produktów zagrożonych nieuzasadnionym wzrostem cen – poinformowała w niedzielę Polska Agencja Prasowa (PAP). Będzie mógł także określić ich ceny maksymalne. Za ich przekroczenie przewidziano dotkliwe kary finansowe – nawet 5 mln złotych.

Zdaniem Tomasza Chróstnego nowe przepisy są adekwatne do zaistniałej sytuacji. Podkreślił, że aktualnie swoboda do ustalania cen towarów jest nadużywana przez wielu nieuczciwych przedsiębiorców. „Ustalenie cen maksymalnych dla niektórych produktów w drodze rozporządzenia to rozwiązanie ostateczne, którego przedsiębiorcy mogą jeszcze uniknąć rezygnując z negatywnych zachowań rynkowych” – dodał.

Zaznaczył, że jeżeli to nie nastąpi, to mogą spodziewać się wydania rozporządzenia „a kolejnego dnia instytucje wskazane przystąpią do sankcjonowania tego typu praktyk godzących w konsumentów”.

„Odpowiednie inspekcje dostały nowe uprawnienia pozwalające ukrócić nieuczciwe zachowania przedsiębiorców w stanie epidemii, w tym sankcje wynoszące od 5 tys. zł do 5 mln zł za tego typu działania. Mogą je nakładać inspekcje: sanitarna, farmaceutyczna, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz handlowa” – podkreślił Chróstny.

Przepisy, które zostały przygotowane pozwalają na kontrolowanie placówek handlowych bez wcześniejszego zawiadomienia.

„Przedsiębiorca nie będzie informowany o zbliżającej się kontroli, w wyniku czego efektywność prowadzenia takich czynności będzie dużo większa, także mechanizm wprowadzonych sankcji jest tak przewidziany, by działał prewencyjnie, znacząco redukując chęć nieuzasadnionego windowania cen” – oświadczył.

Prezes UOKiK podkreślił, że część przedsiębiorców w Polsce usiłuje wykorzystać okres epidemii w celu rażącego podniesienia cen niektórych produktów, m.in. żywności czy środków ochrony osobistej.

„Nieuczciwi sprzedawcy korzystają z ograniczeń w przemieszczaniu się i funkcjonowaniu części placówek handlowych. Konkurencja jest ograniczona, a mechanizm wolnorynkowy swobody ustalania cen nie działa prawidłowo. Porównanie ofert, w tym cen i wybranie tej najbardziej atrakcyjnej dla naszego portfela, stało się bowiem utrudnione, na czym znacząco tracą konsumenci. Dochodzi do tego wykorzystanie lęku czy strachu przez sprzedawców w czasie pandemii. Tracą na tym uczciwe przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe” – dodał.

pap / wnp.pl / kresy.pl