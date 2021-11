Pracodawca sprawdzi, czy pracownik jest zaszczepiony. Projekt posłów PiS

Zgłaszamy projekt ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony – oświadczył w środę poseł PiS Czesław Hoc.

Ustawa pozwoli pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Jej projekt ma trafić w środę do Sejmu. Będzie to projekt poselski, nie zaś rządowy, jak się spodziewano. „Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia pracownika i jeśli nie będzie pracownik zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami” – poseł Czesław Hoc (PiS) wskazał w rozmowie z PAP. Podkreślił, że ma nadzieję na procedowanie projektu na posiedzeniu Sejmu 1-2 grudnia.

Jednym z filarów projektu mają być przepisy dotyczące podmiotów medycznych. „Szef każdego podmiotu leczniczego, np. hospicjum, będzie mógł dać zarządzenie o obowiązku zaszczepienia swojego pracownika” – wskazał poseł. Podkreślił, że jeśli pracownik tego sektora nie zaszczepi się, „będzie mogło się to wiązać z restrykcjami w postaci zwolnienia z pracy”.

Wskazał także przepisy, które będą dotyczyły przedsiębiorstw. „Jeśli przedsiębiorstwo wykaże certyfikat, że całe przedsiębiorstwo, wszyscy pracownicy są zaszczepieni, uzyska specjalny przywilej – nie będą go dotyczyć żadne restrykcje” – powiedział.

Przypomnijmy, że na początku listopada bieżącego roku minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że „projekt ustawy pozwalający pracodawcy na weryfikację tego, czy pracownik jest zaszczepiony, zostanie skierowany pod obrady rządu i prawdopodobnie trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu”.

Pod koniec października agencja prasowa Bloomberg poinformowała, że rząd Węgier pozwoli pracodawcom wymagać, aby ich pracownicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Posunięcie to, w założeniu, ma na celu zwalczanie w kraju fali nowych infekcji i zgonów z powodu koronawirusa. Z kolei w Rumunii osoby niezaszczepione nie mogą opuszczać domów nocą.

Również we Włoszech rząd nałożył w październiku br. na wszystkich pracowników obowiązek posiadania „paszportu” covidowego. Osoby, które nie wylegitymują się tym dokumentem, zostaną pozbawione pensji.

W lipcu br. hiszpański rząd ogłosił, że szczepienia przeciwko Covid-19 będą prowadzone co roku. Podkreślono, że władze kraju zagwarantowały już dostawę preparatów przeciwko tej chorobie na lata 2022-2023. Zaznaczono wówczas, że rząd rozważa także podawanie trzeciej dawki szczepionki i że wydaje się to „nieuniknione”.

pap / wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl