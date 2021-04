Epidemiolodzy ostrzegają: szczepionki stosowane przeciwko koronawirusowi w ciągu roku mogą stać się nieskuteczne

Epidemiolodzy z wiodących ośrodków akademickich z całego świata ostrzegają – mamy rok lub mniej zanim wirus zmutuje do tego stopnia, że ​​większość szczepionek pierwszej generacji stanie się nieskuteczna.

W ankiecie przeprowadzonej przez The People’s Vaccine Alliance wśród 77 epidemiologów z 28 krajów, aż dwie trzecie naukowców stwierdziło, że mamy rok lub mniej, zanim koronawirus zmutuje do tego stopnia, że ​​większość szczepionek pierwszej generacji stanie się nieskuteczna i będzie wymagane stworzenie nowych szczepionek lub zmodyfikowanie starych. Spośród ankietowanych prawie jedna trzecia podała okres dziewięciu miesięcy lub mniej. Mniej niż jeden na ośmiu powiedział, że wierzy, że mutacje nigdy nie spowodują, że obecne szczepionki staną się nieskuteczne.

Zdecydowana większość ankietowanych – 88% – stwierdziła, że ​​utrzymujący się niski poziom wyszczepialności w wielu krajach zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się mutacji opornych na szczepionki. People’s Vaccine Alliance, koalicja ponad 50 organizacji, w tym African Alliance, Oxfam i UNAIDS, ostrzegła, że ​​przy obecnym tempie szczepień jest prawdopodobne, że tylko 10% ludności w większości biednych krajów zostanie zaszczepionych w przyszłym roku.

Prawie trzy czwarte ankietowanych – wśród których byli epidemiolodzy, wirusolodzy i specjaliści od chorób zakaźnych z takich instytucji, jak Johns Hopkins University, Yale, Imperial College, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Cambridge University, University of Edinburgh i The University of Cape Town – twierdzi, że otwarte udostępnianie technologii i własności intelektualnej może zwiększyć globalny zasięg szczepień. People’s Vaccine Alliance wzywa do zniesienia monopoli farmaceutycznych i dzielenia się technologią w celu pilnego zwiększenia podaży szczepionek.

Devi Sridhar, profesor globalnego zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Edynburgu, powiedział: „Im bardziej wirus krąży, tym większe jest prawdopodobieństwo, że pojawią się mutacje i warianty, które mogą sprawić, że nasze obecne szczepionki będą nieskuteczne. Jednocześnie biedne kraje pozostają bez szczepionek i podstawowych środków medycznych”.

Gregg Gonsalves, profesor nadzwyczajny epidemiologii na Uniwersytecie Yale, stwierdził: „Ponieważ miliony ludzi na całym świecie są zarażone tym wirusem, codziennie pojawiają się nowe mutacje. Czasami znajdują niszę, która sprawia, że ​​są bardziej dopasowane niż ich poprzednicy. (…) O ile nie zaszczepimy świata, pozostawimy pole gry otwarte dla coraz większej liczby mutacji mogących tworzyć warianty, które mogą omijać nasze obecne szczepionki”.

Dr Mohga Kamal Yanni, starszy doradca ds. Polityki zdrowotnej w People Vaccine Alliance, powiedział : „Czy gdybyśmy toczyli wojnę z krajem o nazwie COVID, czy rządy pozostawiałyby kluczowe decyzje dotyczące produkcji, dostaw i cen w rękach firm produkujących broń? Biorąc pod uwagę, że szczepionki są naszą najważniejszą bronią w walce z COVID-19, światowi przywódcy muszą przejąć kontrolę, aby umożliwić puli dostępu do technologii COVID Światowej Organizacji Zdrowia w celu ułatwienia udostępniania technologii i własności intelektualnej, aby wszystkie firmy o odpowiednich możliwościach mogły zmaksymalizować globalną produkcję szczepionek”.

