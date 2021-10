Straż Graniczna: 601 prób nielegalnego przekroczenia granicy

W piątek odnotowano 601 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski – poinformowała Straż Graniczna. Zatrzymano 29 nielegalnych imigrantów, w większości Irakijczyków. Według danych SG, wśród zatrzymanych za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy najwięcej jest Gruzinów i Ukraińców.

Jak poinformowała Straż Graniczna, 1 października br. na granicy polsko-białoruskiej odnotowano aż 601 prób jej nielegalnego przekroczenia. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 29 nielegalnych imigrantów. Wśród nich było: 23 obywateli Iraku, trzech obywateli Iranu, dwóch obywateli Angoli i obywatel Konga. Ponadto, za pomocnictwo zatrzymano pięciu cudzoziemców: dwóch obywateli Ukrainy, dwóch obywateli Syrii i obywatela Mołdawii.

Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 10 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. 1,5 tys. osób zostało zatrzymanych w głębi kraju i przewiezionych do ośrodków dla uchodźców. Tylko we wrześniu miało miejsce 7535 prób sforsowania polskiej granicy od strony Białorusi.

Jednocześnie, polscy pogranicznicy od początku sierpnia do końca września zatrzymali 164 osoby podejrzane o pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy. Wobec 14 z nich zastosowano areszt.

Jak poinformowano, najwięcej osób (135) zatrzymała podlaska Straż Graniczna, chroniąca najdłuższy odcinek granicy z Białorusią. Osoby te najczęściej usiłowały przewieźć nielegalnych imigrantów w głąb kraju lub do innych państw Unii Europejskiej. 25 osób zatrzymano za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy Unii Europejskiej na odcinku granicy z Litwą.

Według udostępnionych informacji, wśród zatrzymanych największą grupę stanowią obywatele Gruzji (32 osoby), na następnie Ukraińcy (28), obywatele Polski (24) i Syryjczycy (23). Ponadto zatrzymano też 12 Irakijczyków, 10 obywateli Tadżykistanu, a także 10 Turków i 7 Rumunów. Dodajmy, że wobec wszystkich takich osób, które do tej pory przebywały w Polsce legalnie, zostało równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ich przymusowy wyjazd do kraju pochodzenia organizowany jest w ciągu 48 godzin, dodatkowo otrzymują zakaz wjazdu do krajów Schengen na 5 lat.

Przypomnijmy, że w czwartek 30 września Straż Graniczna odnotowała 529 przypadków próby nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano 18 osób zaangażowanych w przemyt ludzi.

W czwartek wieczorem Sejm w głosowaniu zdecydował o przedłużeniu o 60 dni stanu wyjątkowego obowiązującego w części województw podlaskiego i lubelskiego, przy granicy z Białorusią. Udzielił tym samym poparcia dla wniosku złożonego przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Straż Graniczna / rmf24.pl / Kresy.pl