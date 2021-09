Przemytnik imigrantów potrącił funkcjonariusza policji

Podlaska policja poinformowała w czwartek o schwytaniu przemytnika imigrantów. 42 letni Gruzin potrącił policjanta podczas próby zatrzymania.

Jak poinformowała w czwartek podlaska policja, podczas próby zatrzymania samochodu został potrącony funkcjonariusz. Sprawcą okazał się 42 letni obywatel Gruzji, który przewoził 13 nielegalnych imigrantów.

„Rano 42 letni obywatel Gruzji potrącił funkcjonariusza Polskiej Policji, który próbował go zatrzymać do kontroli. Okazało się, że przewoził 13 nielegalnych imigrantów. Mężczyzna został zatrzymany, a imigranci przekazani Straży Granicznej. Policjant trafił do szpitala” – czytamy.

Straż Graniczna poinformowała, że w środę na granicy Polski i Białorusi odnotowano 313 prób jej nielegalnego przekroczenia. Zatrzymano 5 nielegalnych imigrantów. „Zatrzymano 5 nielegalnych imigrantów:4 ob. Iraku i ob. Jemenu, pozostałym próbom strażnicy graniczni zapobiegli. Za pomocnictwo zatrzymano 2 cudzoziemców: ob. Bułgarii i ob. Syrii z niemiecką kartą pobytu” – czytamy.

W czwartek do godziny 16.00 było już 434 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. „Obawiamy się, że padnie kolejny rekord. Strona białoruska ściąga coraz większe grupy cudzoziemców na swoje terytorium, które potem brutalnie zmusza do przekroczenia granicy z Polską” – poinformowała SG.

Ostatnie informacje Straży Granicznej wskazują, że Białorusini przekazują migrantom w Usnarzu mundury. Kolejne prowokacje bardzo prawdopodobne – oświadczył w środę na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Wcześniej Straż Graniczna poinformowała, że spodziewa się kolejnych prowokacji ze strony białoruskiej. „Służby białoruskie dają mundury cudzoziemcom koczującym po ich stronie pomimo tego, że wcześniej dostarczana była im kilkukrotnie pomoc, w tym ciepła odzież, od przedstawicieli pozarządowych organizacji na Białorusi”. W środę Straż Graniczna poinformowała o rekordowej liczbie prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w ciągu doby. Według informacji opublikowanych w środę rano przez Straż Graniczą, minionej doby zarejestrowano 473 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

We wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że po stronie białoruskiej przy granicy z Polską nasiliły się prowokacje, które polegają na przykład na obrażaniu polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, markowaniu rzutu granatem lub pustym strzale. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu na granicy polsko-białoruskiej zauważono białoruskich funkcjonariuszy lub żołnierzy, którzy nie należą do służb granicznych tego kraju. Niektórzy z nich dysponują bronią snajperską.

Straż Graniczna ujawniła zdjęcia z telefonów nielegalnych imigrantów zatrzymanych po przekroczeniu granicy. Wynika z nich, że mężczyźni pojawili się na Białorusi jako turyści.

Od blisko dwóch miesięcy grupa imigrantów koczuje przy polsko-białoruskiej granicy w pobliżu miejscowości Usnarz Górny. Osoby te chcą nielegalnie przekroczyć ją w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Są powstrzymywani przez strażników granicznych i żołnierzy Wojska Polskiego. Na początku września br. Straż graniczna informowała, że tylko w sierpniu br. miało miejsce 3,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski od strony Białorusi. Od początku września Straż Graniczna odnotowała ponad 5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.