Straż Graniczna ujawnia zdjęcia nielegalnych imigrantów z wycieczek turystycznych po Białorusi

W czwartek Straż Graniczna ujawniła zdjęcia z telefonów nielegalnych imigrantów zatrzymanych po przekroczeniu granicy. Wynika z nich, że mężczyźni pojawili się na Białorusi jako turyści.

„Zdjęcia ujawnione w telefonach nielegalnych imigrantów pokazują, że na Białoruś wyjeżdżają turystycznie, przez kilka dni zwiedzają stolicę tego państwa, a potem transportowani są pod polską granicę, którą próbują nielegalnie sforsować” – czytamy na profilu Straży Granicznej w mediach społecznościowych.

Zdjęcia ujawnione w telefonach nielegalnych imigrantów pokazują, że na Białoruś🇧🇾 wyjeżdżają turystycznie, przez kilka dni zwiedzają stolicę tego państwa, a potem transportowani są pod polską granicę, którą próbują nielegalnie sforsować.#zgranicy pic.twitter.com/rJ8lh8mGPJ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 23, 2021

SG poinformowała również o otrzymaniu13 pojazdów obserwacyjnych o łącznej wartości ponad 22 mln zł. Wszystkie Przewoźne Jednostki Nadzoru (PJN) wzmocnią granicę zewnętrzną, ale obecnie przede wszystkim będą służyły do ochrony granicy polsko-białoruskiej. Zostały rozdysponowane do oddziałów SG: Nadbużańskiego na granicę z Białorusią i z Ukrainą (5 pojazdów), Warmińsko-Mazurskiego na granicę z Rosją (3) i Podlaskiego na granicę z Białorusią (5). Do Podlaskiego Oddziału SG zostaną oddelegowane jeszcze 3 pojazdy, które obecnie są w Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG i Nadbużańskim Oddziale SG.

W pojazdach obserwacyjnych po raz pierwszy zamontowane zostały systemy optoelektroniczne, takie same jak te stosowane na wieżach obserwacyjnych. Wcześniej systemy te miały nieco mniejszy zasięg. Po raz pierwszy zastosowano również wyjątkowo czułą kamerę światła dziennego, która umożliwia obserwowanie kolorowego obrazu jakości HD nawet przy niewielkim poziomie oświetlenia. W celu poprawy komfortu pracy funkcjonariuszy, stanowiska operatorskie przeniesiono do pierwszego rzędu siedzeń, co zwiększyło przestrzeń i pozwoliło na rozpoczęcie prowadzenia obserwacji bez konieczności opuszczania pojazdu. Wykorzystano również nowe elementy w konstrukcji samych pojazdów, dzięki czemu są przystosowane do jazdy w trudnym terenie o wiele bardziej niż poprzednie PJN.

Jak informowaliśmy, w niemieckich mediach pojawiły się informacje o gwałtownym wzroście liczba nielegalnych przekroczeń granicy Niemiec w Brandenburgii w ostatnich kilku tygodniach. Portal rbb24 podał, że w miniony weekend tylko w samym Frankfurcie nad Odrą doszło do 125 nielegalnych przekroczeń granicy. Z kolei w miniony poniedziałek miało ich być ponad 40. Zaznaczono, że przedostający się do Niemiec migranci pochodzą głównie z Iraku. Według informacji rbb24 „prawie wszyscy z nich twierdzą, że przybyli do Brandenburgii przez Białoruś i Polskę”.

