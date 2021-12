Białoruskie służby oślepiają Polaków laserem i światłami, pomagają migrantom forsować granicę [+VIDEO]

Przystąpiliśmy do realizacji założeń tarczy antyinflacyjnej - powiedział we wtorek premier, cytowany przez portal Interia. "Obniżamy stawkę VAT z 23 do 8 proc. na gaz ziemny. To duży koszt dla budżetu, ale ważna zmiana dla obywateli. Całkowicie znosimy akcyzę na energię elektryczną i obniżamy stawkę VAT z 23 do 8 proc." - dodał.

Premier przypomniał, że nastąpi obniżenie ceny benzyny poprzez cięcie akcyzy i opłaty emisyjnej (do 0 na okres 5 miesięcy). "Nie zaliczamy paliw do podatku handlowego, co powoduje, że cena paliwa zostanie obniżona o kolejne kilkanaście groszy. Ceny paliwa spadną o 20-25 groszy" - powiedział. Tarcza przewiduje również dodatek odsłonowy, od 400 do 1100 zł w zależności od wielkości rodziny. Premier podkreślił, że ma on trafić do około 7 mln rodzin.