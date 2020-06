Masowe starcia Algierczyków i Czeczenów we francuskim mieście – broń palna w użyciu [+VIDEO]

Napad na 16-letniego Czeczeńca w mieście Dijon doprowadził do mobilizacji czeczeńskich imigrantów, którzy z bronią w ręku zaczęli mścić się na miejscowych Algierczykach.

Zamieszki w 155-tysięcznym mieście w Burgundii trwają już czwarty dzień. Zaczęły się od napadu na 16-letniego Czeczena do jakiego doszło w ostatnią środę. Był on tyle poważny, że policja zakwalifikowała go jako usiłowanie zabójstwa, jak podaje portal Mail Online. W miejscowej społeczności imigrantów z Czeczenii szybko upowszechniła się pogłoska, że za atak na ich ziomka odpowiadają członkowie gangu zajmującego się handlem narkotykami składającego się z Algierczyków. Czeczeni postanowili wziąć odwet na przedstawicielach tej społeczności.

Czeczeni ruszyli do osiedli zamieszkanych przez ludność algierską uzbrojeni w metalowe pręty i rury. Od piątku starcia przybrały już charakter masowych zamieszek co przyznało źródło portalu w miejscowej policji, które już w poniedziałek mówiło, że trzy noce z rzędu dochodziło do masowych ataków Czeczenów na osiedla zamieszkane przez Arabów.

Sytuacja jest tym poważniejsza, że na jednym z filmów Czeczeni, chętnie zamieszczający nagrania swoich działań w serwisach społecznościowych, strzelają w powietrze z broni palnej w tym z karabinów automatycznych. Inne nagrania są nie mniej dramatyczne. Ukazują one czarny dym płonących w oddali budynków bądź samochodów. Inna dramatyczna scena pokazuje próbę szybkiego przejazdu przez tłum kierowcy samochodu osobowego, który w efekcie dachuje i zostaje otoczony przez wrogich mu osobników, według relacji Czeczeńców.

Jamais les médias montreront cette vidéo… faites là buzzer ! #Dijon pic.twitter.com/waJib2CPkG — Damien Rieu (@DamienRieu) June 15, 2020

Według Mail Onilne miejscowa policja już wezwała posiłki z innych części kraju. Zamieszki ściągnęły bowiem do Dijon reprezentantów czeczeńskiej diaspory z całej Francji. Miejski prokurator Eric Mathais twierdzi, że rany odniosło jak do tej pory sześć osób. Nie aresztowano jeszcze nikogo, choć poza przemocą doszło już także do przypadków plądrowania.

Dijon : plusieurs incendies, les criminels continuent à tirer en l’air avec leurs fusils pic.twitter.com/FnK47qrzd9 — Alex (@AlexLeroy90) June 15, 2020

