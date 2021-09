Niemcy: rośnie liczna nielegalnych migrantów, którzy przybyli przez Białoruś i Polskę

Według wstępnych danych niemieckiego MSW tylko w pierwszej połowie września br. do Niemiec przedostało się bez zezwolenia około 400 osób, głównie Irakijczyków, „często przez Białoruś i Polskę””.

W niemieckich mediach pojawiły się informacje o gwałtownym wzroście liczba nielegalnych przekroczeń granicy Niemiec w Brandenburgii w ostatnich kilku tygodniach. Portal rbb24 podał, że w miniony weekend tylko w samym Frankfurcie nad Odrą doszło do 125 nielegalnych przekroczeń granicy. Z kolei w miniony poniedziałek miało ich być ponad 40.

Zaznaczono, że przedostający się do Niemiec migranci pochodzą głównie z Iraku. Według informacji rbb24 „prawie wszyscy z nich twierdzą, że przybyli do Brandenburgii przez Białoruś i Polskę”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia 50 zł100 zł200 zł500 zł Przekaż darowiznę

Niemiecki serwis podaje, że w większości przypadków migranci przybywający do Niemiec przez Polskę są przywożeni na granicę przez organizacje przemytnicze, które wysadzają ich po polskiej stronie. Później ruszają pieszo przez mosty graniczne do Niemiec, żeby szukać azylu. ” – pisze rbb24.

„Trasa z Mińska do Brandenburgii trwa średnio tylko trzy dni” – twierdzi rbb24. Anonimowy pracownik agencji ochrony powiedział portalowi, że trasa przez Białoruś i Polskę staje się coraz bardziej atrakcyjna również dla innych uchodźców, np. z Afganistanu. Co więcej, ma to dotyczyć również „afgańskich pracowników miejscowych, którzy przylecieli do Polski, ale nie chcą tam zostać”.

Wstępna ocena niemieckiego federalnego ministerstwa spraw wewnętrznych świadczy, że w pierwszej połowie września br. do Niemiec przedostało się bez zezwolenia około 400 osób, „często przez Białoruś i Polskę”. Resort ten twierdzi zarazem, że liczba nieuprawnionych wjazdów do Unii Europejskiej zmniejszyła się w wyniku „intensywnych kontroli granicznych na litewskiej, łotewskiej i polskiej granicy z Białorusią”.

Jak poinformowała agencja dpa, niemiecka policja federalna „przygotowuje się na wzmożone przekraczanie granicy polsko-niemieckiej przez osoby ubiegające się o azyl”. Według rzecznika policji, „obecna dynamiczna sytuacja migracji przez Republikę Białorusi ma wpływ także na Niemcy”.

Czytaj także: Kryzys imigracyjny: żołnierze z karabinami snajperskimi po białoruskiej stronie granicy

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba osób nielegalnie przekraczających granicę Polski od strony Białorusi. Na początku września br. Straż graniczna informowała, że tylko w sierpniu br. miało miejsce 3,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski od strony Białorusi. Z kolei w samym tylko wrześniu wykryto prawie 4 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Napływ nielegalnych imigrantów jest stymulowany przez władze Białorusi.

Przeczytaj: Media: Parlament Europejski wezwie polskie władze, aby dopuściły Frontex na granicę z Białorusią

rmf24.pl / Kresy.pl