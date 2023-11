Włosi chcą odsyłać nielegalnych imigrantów do Albanii

Włochy chcą, by nielegalni imigranci, którzy dotrą do tego kraju, byli kierowani do Albanii. W tym kraju mają czekać na akceptację wniosku azylowego lub odesłanie do państwa pochodzenia.

Rzym chce zbudować dwa specjalne ośrodki na własny koszt, w których będzie obowiązywać włoska jurysdykcja. Będą one mogły przyjąć do 36 tys. osób rocznie, mają do nich trafiać osoby, które dotarły do Europy drogą morską.