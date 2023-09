19 państw Europy rozwija wspólną tarczę antyrakietową. Bez Polski

Nad wspólną tarczą antyrakietową pracuje 19 państw Europy. Nie ma wśród nich Polski. Szef MON deklarował, że inicjatywa nie jest dla Polski interesująca, bo „my już dysponujemy całym systemem, a nasi partnerzy dopiero ten system budują”.

System obrony powietrznej ESSI (European Sky Shield Initiative – Europejska Inicjatywa Tarczy Powietrzne) został zainicjowany przez Niemcy w październiku ubiegłego roku. Ma wypełnić luki w parasolu ochronnym NATO nad Europą. Niemcy przewidziały 5 lat na jego rozwój – przypomina w poniedziałek serwis Deutsche Welle.

15 krajów podpisało deklarację o budowie europejskiej obrony powietrznej przy okazji szczytu NATO w Brukseli. Są to Niemcy, Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Wielka Brytania, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Rumunia oraz Słowacja, Słowenia, Czechy i Węgry. Do inicjatywy dołączyły później Dania, Szwecja, Austria i Szwajcaria.

Do projektu nie dołączyły jeszcze Francja, Włochy i Polska. Paryż krytykuje plany zakupu dla ESSI technologii z Izraela i USA.

Impulsem do budowy tarczy była rosyjska inwazja na Ukrainę i świadomość słabości własnych systemów obrony przeciwlotniczej oraz luk w nich.

Projekt ESSI przewiduje zakup systemów obronnych krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu w możliwie najbardziej skoordynowany sposób.

Niemcy definiują krótki zasięg jako odległość do 15 km i wysokość do 6 km. Średni zasięg ma od 15 do 50 km szerokości i do 25 km wysokości, a duży to ponad 50 km szerokości i do 35 km wysokości.

We wszystkich trzech obszarach istnieją w państwach UE luki w zdolnościach obrony, które ESSI ma wypełnić – podkreśla DW, powołując się na niemieckie ministerstwo obrony.

Niemcy chcą zastąpić istniejące zabezpieczenia m.in. systemami IRIS-T. Producent deklaruje, że zwalcza on nadlatujące rakiety, pociski manewrujące, drony, samoloty i helikoptery w odległości do 40 km i na wysokości do 20 km. Koszt jednego zestawu to 145 mln euro.

Obrona powietrzna dalekiego zasięgu miałaby nadal bazować na amerykańskich systemach Patriot, które będą modernizowane, by móc zwalczać pociski manewrujące – podkreśla DW.

Zdaniem strony niemieckiej, braki są też w obronie z udziałem pocisków dalekiego zasięgu, które mogą dosięgać celów także poza atmosferą ziemską. “Trzeba to szybko zamknąć, zwłaszcza że Rosja już taką broń posiada. Niemcy muszą być w stanie szybciej, niż wcześniej planowano, chronić się przed zagrożeniem ze strony pocisków o zasięgu ponad 1000 km” – podkreśla resort obrony Niemiec.

Miałby służyć temu amerykańsko-izraelski system obrony przeciwrakietowej Arrow 3, który w Niemczech powinien zacząć działać do końca 2025 roku. Arrow 3 może niszczyć cele atakujące na wysokości ponad 100 km i ma zasięg do 2400 km, czyli już poza atmosferą – zaznacza DW.

Jak informowaliśmy, w październiku ubiegłego roku szef MON, ówczesny wicepremier Mariusz Błaszczak przekazał, że Inicjatywa Europejskiej Tarczy Powietrznej nie jest dla Polski interesująca, bo „my już dysponujemy całym systemem, a nasi partnerzy dopiero ten system budują”. Zwrócił uwagę, że Polska ws. obrony powietrznej współpracuje z Wielką Brytanią i USA.

Wyraził wówczas opinię, że Niemcy nie posiadają odpowiednich kompetencji w zakresie obrony przeciwlotniczej. Dzień później mówił, że European Sky Shield to projekt, który „być może powstanie”.

dw.com / Kresy.pl