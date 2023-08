Umowy offsetowe dla II fazy programu WISŁA podpisana

W piątek 25 sierpnia br. szef MON zatwierdził umowy offsetowe na elementy do przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu w drugiej fazie programu Wisła.

Jak przekazało ministerstwo, dzięki umowom offsetowym z firmami Raytheon i Lockheed Martin, których łączna wartość to ok. 1 miliard złotych, w Polsce powstanie zaplecze usługowo-naprawcze i produkcyjne wspierające system Wisła, składający się m.in. z takich elementów jak radar LTAMDS i rakiety PAC-3 MSE.

"Ważną częścią podpisywanych umów jest włączenie polskich firm do grona certyfikowanych dostawców dla podmiotów amerykańskich. Jest to nie tylko okazja do skoku technologicznego w procesie produkcji, ale też możliwość tworzenia nowych rozwiązań w technologiach rakietowych wspólnie z partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Wpłynie to znacząco na możliwości badawczo-rozwojowe i testowe polskiego przemysłu" – podkreśliło MON. Zwrócono uwagę, że podpisanie umów to kontynuacja procesu zapoczątkowanego w pierwszej fazie programu Wisła. Szef MON w marcu 2018 r. podpisał kontrakt na dostawę dwóch baterii przeciwlotniczych i przeciwrakietowych systemów Patriot w ramach I fazy Wisła. Wciąż trwają także negocjacje offsetowe z innym liderem przemysłu zbrojeniowego, przedsiębiorstwem Northrop Grumann, porozumienie, z którym również zaowocuje znacznym transferem technologii. Jak przekazał w maju ub. roku szef MON, Polska zakupi sześć kolejnych baterii rakietowego systemu Patriot/IBCS, czyli 3 dywizjony. Zaznaczył, że to drugi etap budowy programu obrony powietrznej średniego zasięgu „Wisła". W pierwszym etapie realizacji programu zakupiono dwie baterie systemu Patriot. Agencja Uzbrojenia podała później, że w związku z realizacją II fazy programu „Wisła", w 2023 roku przewidywane jest zawarcie umów ze stroną amerykańską na dostawy sprzętu wojskowego w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Sales (FMS). Dodano, że będzie to wiązało się „z zawarciem umowy offsetowej, a także szeregu umów z polskim przemysłem". Poinformowano, że dostawy pierwszych dwóch baterii Patriot/IBCS w ramach II fazy programu „Wisła" zostaną zrealizowane w 2026 roku. Natomiast zakończenie dostaw planowane jest w 2028 roku. Tym samym, za sześć lat Polska miałaby dysponować łącznie 16 jednostkami ogniowymi systemu Patriot. Agencja Uzbrojenia informuje też, że na potrzeby trzech dywizjonów (6 baterii) ma zostać pozyskany sprzęt : radary dookólne LTAMDS, wyrzutnie systemu PATRIOT M903, zapas pocisków rakietowych PAC-3MSE. Zakontraktowany zostanie też pakiet szkoleniowy i logistyczny. Z kolei w ramach offsetu „przewidywane jest m.in. pozyskanie technologii związanych z systemami radiolokacyjnymi obejmującymi radary LTAMDS oraz systemem dowodzenia (C2)". Ponadto, podobnie jak w I fazie, polski przemysł obronny będzie odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich pojazdów specjalistycznych, w tym samochodów transportowo-załadowczych, kabin dowodzenia, a także mobilnych węzłów łączności, radarów wstępnego wykrywania celów P-18PL i radarów pasywnej lokacji PET/PCL. Do produkcji wykorzystana zostanie technologia pozyskana przez polski przemysł w ramach offsetu I fazy programu Wisła. „II faza realizacji programu zakłada również kontynuację współpracy przemysłowej, w ramach której polskie podmioty przemysłowe odpowiedzialne będą m.in. za produkcję i dostawę wyrzutni M903, elementów rakiet PAC-3 MSE oraz komponentów zabezpieczenia logistycznego systemu PATRIOT/IBCS" – podała Agencja Uzbrojenia. Wyrzutnie M903 pozwalają na przenoszenie do 12 kontenerów z pociskami PAC-3MSE. Dodajmy, że faza II „Wisły" ma obejmować także zakup tańszych rakiet, tzw. interceptorów niskokosztowych, przeznaczonych do likwidowania mniej wymagających zagrożeń, dla eliminacji których użycie rakiety PAC-3 MSE byłoby nieopłacalne. Aktualnie rozważane jest wykorzystanie nowych, polsko-brytyjskich pocisków, opracowanych na bazie rakiety CAMM-ER, mających stanowić podstawę dla tzw. dużej Narwii. Zgodnie z założeniami, pocisk ten ma zostać wprowadzony we współpracy z polskim przemysłem, z wykorzystaniem technologii, które wprowadzono w programie Narew.

W ocenie części komentatorów, Agencja Uzbrojenia prawdopodobnie zakłada względnie szybki zakup trzech dywizjonów Patriot, a następnie, po równoległym wdrożeniu odpowiednich technologii w polskim przemyśle, uzupełnianie ich rozwinięciem rakiety dla zestawu Narew – w ramach jednego systemu obrony powietrznej.

Przypomnijmy, że w marcu 2018 roku minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów Patriot. Kontrakt o wartości 4,75 mld dol. dotyczył dwóch baterii (16 wyrzutni M903) i 208 pocisków PAC-3MSE. System ma być jednym z głównych elementów tworzących obronę powietrzną kraju.

Informowaliśmy, że dostawy systemów Patriot dla Polski są przewidziane do końca bieżącego roku. Wstępną gotowość operacyjną mają osiągnąć na przełomie lat 2023/2024. W lutym br. MON potwierdziło zamiar realizacji drugiej fazy programu Wisła. W marcu br. dwie należące do USA baterie systemu obrony powietrznej Patriot zostały wysłane do Polski.

MON podkreśla, że podstawowym zadaniem systemu Wisła będzie zwalczanie taktycznych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu (w tym manewrujących), rakiet samosterujących oraz pilotowanych środków napadu powietrznego w całym zakresie prędkości i wysokości lotu, wykorzystywanych przez lotnictwo taktyczne, jak również zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych.

Według strony amerykańskiej Patriot PAC-3 zapewnia obronę terminalną na niższym pułapie. Oznacza to, że niszczy zagrożenia podczas przechodzenia pocisków balistycznych z fazy środkowej do końcowej. System jest wyposażony w radar AN/MPQ-65 ze skanowaniem fazowym. Może on śledzić od 90 do 125 celów, z czego te na wysokości 1000-2000 metrów wykrywa do 170 km, a te latające przy 50-100-metrowym pułapie do 35-50 km.

Kresy.pl / gov.pl