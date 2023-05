Polska Grupa Zbrojeniowa rozpoczyna budowę laboratorium do modelowania i symulacji systemów rakietowych

PGZ S.A. i HOCHTIEF Polska S.A. zawarły umowę generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach inwestycji Laboratorium Hardware-in-the-Loop. Jest to druga z umów zaplanowanych w zakresie robót budowlanych dla tej inwestycji. Będzie to jedyny tego typu obiekt w Polsce.

Laboratorium będzie służyło do modelowania i symulacji systemów rakietowych, w tym rakiet. Prace budowlane potrwają 60 tygodni.

Firma HOCHTIEF Polska S.A., jako podmiot odpowiedzialny za kompleksową realizację prac budowlanych i montażowych, została wybrana do roli generalnego wykonawcy w otwartym postępowaniu zakupowym przeprowadzonym przez PGZ S.A.

Prace budowlane zakończą się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla kompletnej infrastruktury, w ramach której zostaną zainstalowane i zintegrowane urządzenia do symulacji rakiet, w tym m.in. system gimbala, przekazywane w ramach offsetu dla I fazy programu WISŁA.

Ponadto infrastruktura pozwoli na rozwój Laboratorium HWIL poprzez instalację dodatkowego oprzyrządowania badawczego, w tym m.in. specjalistycznej komory bezodbiciowej do testowania głowic radiolokacyjnych rakiet, którego pozyskanie planowane jest w ramach zobowiązań offsetowych związanych z II fazą programu WISŁA.

– Nowoczesne Laboratorium HWIL, wyposażone w odpowiednie systemy oraz oprzyrządowanie badawcze jest niezbędne, aby w następnych latach włączyć się w rozwój techniki rakietowej i sprostać, jako przemysł, wyzwaniom bezpieczeństwa u naszych granic i wnieść wkład w budowę zdolności rakietowych polskiej armii – powiedział Roger Burek-Bors, kierownik projektu HWIL w PGZ S.A.

Laboratorium HWIL będzie służyło do modelowania i symulacji systemów rakietowych, w tym rakiet, w szczególności w zakresie badania procesu naprowadzania. Oprócz implementacji nowego podejścia do projektowania rakiet, umożliwi przeniesienie większości kosztownych prób poligonowych, które są niezbędne w procesie rozwoju tego typu sprzętu wojskowego, do środowiska laboratoryjnego, co znacznie zredukuje koszty i przyspieszy dostawy gotowych produktów. Zarządcą Laboratorium HWIL jest PGZ S.A., która integruje i koordynuje działania poszczególnych spółek PGZ zaangażowanych w to przedsięwzięcie tj.: PCO S.A., WZE S.A., PIT-RADWAR S.A. oraz MESKO S.A.

