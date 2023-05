W Gdyni zacumowało pięć okrętów wojennych państw NATO

W piątek przed godz. 10.00 w Porcie Gdynia zacumowało pięć okrętów należących do marynarek wojennych Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Polski.

Jednostki przybyły do portu z roboczą wizytą.

Jednostki uzupełnią zapasy i 30 maja wypłyną z portu w Gdyni.

Okręty, które wpłynęły do Gdyni tworzą tzw. Stały Zespół Okrętów NATO Grupa 1 – SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1).

W Porcie Wojennym Gdynia stanęła polska fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko oraz hiszpańska fregata rakietowa ESPS Alvaro De Bazan.

Przy nabrzeżu Francuskim zacumowały niemiecka fregata FGS Mecklenburg-Vorpommern oraz portugalska fregata NRP Bartolomeu Dias.

Holenderska fregata rakietowa HNLMS Van Amstel zacumowała przy nabrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Welcome to 🇵🇱 @COM_SNMG1🤝

Do @MiastoGdynia z wizytą roboczą wszedł Stały Zespół Okrętów NATO Grupa 1 w składzie:

🇩🇪 FGS Mecklenburg-Vorpommern

🇵🇹 NRP Bartolomeu Dias

🇳🇱 HNLMS Van Amstel

🇵🇱 ORP Gen. T. Kościuszko

🇪🇸 ESPS Alvaro De Bazan@DGeneralneRSZ @DowOperSZ @MON_GOV_PL pic.twitter.com/DHqIcRyDfO — Marynarka Wojenna RP/ Polish Navy (@MarWojRP) May 26, 2023

Jak informowaliśmy, szef MON Mariusz Błaszczak przekazał w sobotę rano, że do Polski przybył włoski sojuszniczy niszczyciel rakietowy Caio Duilio, który wzmocni obronę polskiego wybrzeża i krytycznej infrastruktury. Posiada silne uzbrojenie przeciwlotnicze i przeciwrakietowe.

Do przybycia włoskiego okrętu odniósł się też na Twitterze szef BBN Jacek Siewiera. „Kilkadziesiąt godzin po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę postanowienia, do portu w Gdyni wchodzi włoski niszczyciel rakietowy ITS Caio Duilio. To jeden z najnowocześniejszych okrętów w Europie: 48 wyrzutni rakiet i zdolności radiolokacyjne sięgające setek kilometrów” – napisał.

„Caio Duilio” ma 153 metry długości i 20,3 szerokości. Jest uzbrojony w system rakietowy PAAMS z 48 pionowymi wyrzutniami pod pociski przeciwlotnicze Aster 15/Aster 30 (zasięg zwalczania – 30 i 120 km) – informuje portal WNP. Jednostka posiada także osiem wyrzutni pocisków przeciwokrętowych Otomat oraz jest wyposażony w armaty 25 i 76 mm oraz wyrzutnie torped. Osiąga prędkość 29 węzłów (ok. 54 km/h).

CZYTAJ TAKŻE: Okręty podwodne dla Wojska Polskiego. Szef MON: przystępujemy do realizacji programu Orka

Kresy.pl / portalmorski.pl